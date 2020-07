Magična brojka 'minutaže' za seks samo je mit? Evo što kažu stručnjaci

Iako se seksualne sklonosti i interesi značajno mijenjaju od osobe do osobe, mnogi su slični u razmišljanju koliko dugo seks zapravo treba trajati. Istraživanje koje je provelo LoveHoney otkrilo je koliko bi vremena seks trebao trajati - čarobni broj je 30 minuta, prenosi Daily Mail.

Rezultati su pokazali da bi 40 posto ljudi preferiralo da njihov seks seksa traje pola sata ili više, ali samo 24 posto reklo je da je to slučaj u njihovoj vezi. Oko 47 posto ispitanika priznalo je da njihov seks traje petnaest minuta, dok 16 posto ima seks u trajanju od deset minuta. No seksualna stručnjakinja Tracey Cox otkriva da ljudi ne bi trebali biti zabrinuti oko trajanja seksa, jer ono varira od osobe do osobe.

- Trideset minuta seksa za neke bi moglo biti prekratko, dok bi za druge moglo pak biti predugo. Ako ste oboje zadovoljni s vremenom koje provodite u seksu, to je sve što je važno. Cilj je redovito se seksualno povezivati ​​- to bi moglo značiti seksi poljubac ili neku vrstu predigre koja ne mora nužno ići dalje, nego i dalje imati rezultate - tvrdi Cox.

U istom istraživanju saznali su u kojoj su dobi ljudi najviše seksualno ispunjeni. Oko 14,6 posto ljudi u dobi od 36 do 40 godina izjasnilo je da svoj seksualni život ocjenjuje s 10, gdje je jedan najniži, a 10 najviši. Druga najsretnija dobna skupina su oni stari 46-50 godina, a 13,5 posto njih ocjenjuje svoje seksualno zadovoljstvo 10. U skupinu od 50 do 60 godina, koja je najsretnija svojim seksom, njih deset posto zadovoljno je i ispunjeno sa svojim seksualnim životom.

Ovo istraživanje pokazalo je da su ljudi najsretniji i zadovoljni sa svojim seksualnim životom tek nakon vremena kada su upoznali vlastito tijelo, ali i partnera te svoje i njegove preferencije.

