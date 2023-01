Lošinjski restoran Alfred Keller osvojio nagradu najboljeg fine dining hotelskog restorana u Europi

Restoran Alfred Keller kontinuirano potvrđuje kako spada u sam vrh hrvatske ali i svjetske restoranske scene, na što ukazuje i činjenica kako se može pohvaliti prestižnom Michelinovom zvjezdicom. Štoviše, Alfred Keller je ujedno i prvi te zasad jedini lošinjski restoran koji je osvojio ovu prestižnu nagradu, a sve zahvaljujući talentiranom mladom chefu Michaelu Gollenzu, kojeg je i renomirani vodič Gault & Millau nagradio titulom Velikog chefa sutrašnjice. Vrhunsko znanje i kompetentnost, uz puno uloženog truda i tim strastvenih eksperata neupitan su recept za uspjeh, a dodaju li se tome isključivo najkvalitetnije namirnice iz lokalnog uzgoja te inovativan pristup, kontinuirano se postižu vrhunski rezultati i priznanja. Najnoviji u nizu upravo je nagrada “Best in Europe“, pri čemu dodatnu težinu cjelokupnom uspjehu pridaje činjenica da ju je restoran Alfred Keller osvojio ispred globalno priznatog restorana “Four Seasons Paris' Le Cinq“ koji posjeduje čak tri Michelinove zvjezdice.

Foto: Promo

Zavidnu gastronomsku i enološku izvrsnost potvrdio je i višestruko nagrađivani restoran Matsunoki, čija inovativnost i odvažnost rijetko prolaze nezapaženo. Ovaj fusion restoran uspješno spaja japansku tradicionalnu kuhinju i mediteranske organske i lokalne namirnice, a vizija chefa Orhana Cakiroglua osigurala je globalnu prepoznatost u više navrata. Nakon Michelinovog tanjura te nagrade “Best of Award of Excellence”, nagrada “Best in Croatia“ samo potvrđuje kako je Matsunoki na putu za osvajanje svoje prve Michelinove zvjezdice.

Foto: Promo

Nagrade “Best in Europe“ i “Best in Croatia“ dodjeljuju se u sklopu World Culinary Awardsa te služe za nagrađivanje izvrsnosti u kulinarskoj industriji. Dodjeljuju se na temelju glasova kulinarskih profesionalaca, medija i potrošača diljem svijeta te su nepobitni pokazatelj virtuoznosti chefova.