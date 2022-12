Ponovo najbolji: Ivan Jug iz restorana Noel pobjednik je 24. prvenstva sommeliera Hrvatske

Sommelier Ivan Jug suvlasnik zagrebačkog restorana Noel proglašen je najboljim na 25. prvenstvu sommeliera Hrvatske koje je, u organizaciji Hrvatskog sommelier kluba i pod pokroviteljstvom HTZ-a, te uz podršku TZ Kvarnera i Grada Opatije, održano 12. i 13. prosinca u opatijskom hotelu Ambasador. Prvenstvu je prisustvovalo 27 natjecatelja iz renomiranih hrvatskih restorana, hotelskih kuća, wine barova i konoba.

Ivan Jug

Uz Ivana Juga, u finalu su se natjecali drugoplasirani Kristijan Harjač, restoran Agli Amici iz Rovinja, te Monika Neral vlasnica obrta VINNER iz Rijeke koja je osvojila treće mjesto. Prvak je sakupio najviše bodova u praktičnim disciplinama finala: opisu triju vina različite stilistike “na slijepo”, prepoznavanju šest različitih svjetskih destilata, posluživanju i dekantiranju crvenog vina, ispravljanju vinske karte, kreiranju menua na temelju zadanih vina, poznavanju svijeta vina i ophođenju s gostima i jednom disciplinom iznenađenja. Kao i prethodne godine, finalno natjecanje odvijalo se na engleskom jeziku.

Ivan Jug u finalu natjecanja za najboljeg sommeliera Hrvatske

Ivanu Jugu prvoplasiranom na 25. prvenstvu sommeliera Hrvatske pripala je i čast da predstavlja Hrvatsku na svjetskom prvenstvu sommeliera, ASI Contest of the Best Sommelier of the World, koje će se održati na Parizu od 7. do 12. veljače 2023.