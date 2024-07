Ljudi piju maslinovo ulje kako bi spriječili mamurluk, ali djeluje li to stvarno?

Glazbeni producent Benny Blanco, dečko pop zvijezde Selene Gomez, popularizirao je ovu praksu kada se pojavio u emisiji 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' u travnju. Prije nego što je sjeo i popio veliki gutljaj crnog vina uz večeru s odreskom u jednom segmentu emisije, Blanco je otkrio zašto je maslinovo ulje prvo na jelovniku za 36-godišnjaka, piše ladbible.com. 'Moj prijatelj Nino me ovo naučio,' rekao je. 'Prije nego što piješ, uzmeš čašicu ovoga i nećeš imati mamurluk. Nemoguće.' Pitajući publiku jesu li ikada čuli za ovo, Jimmy i publika nisu se baš doimali kao uvjereni.

'Mediteranski mit' je da maslinovo ulje oblaže vaš želudac i usporava brzinu kojom apsorbirate alkohol. Baš zbog toga, klasični simptomi mamurluka su umanjeni jer masna hrana usporava proces pražnjenja želuca i time uzrokuje kašnjenje u apsorpciji alkohola. Ali djeluje li to stvarno? Justin Stebbing, profesor biomedicinskih znanosti na Sveučilištu Anglia Ruskin, iznio je svoje mišljenje u članku za The Conversation.

'Unatoč svojoj privlačnosti, ova tvrdnja nema nikakvu znanstvenu osnovu i treba je promatrati s puno skepticizma,' piše profesor Stebbing. No, potvrdio je da je logika koja stoji iza toga ima smisla; samo je pitanje ima li to stvarno ikakav utjecaj na vašu fiziološku reakciju na mamurluk. 'Teorija iza trika s maslinovim uljem je da njegov visok sadržaj masnoće stvara oblogu na sluznici želuca, usporavajući brzinu kojom se alkohol apsorbira u krvotok. Ovo sporije apsorbiranje trebalo bi smanjiti intenzitet mamurluka. Iako je istina da masna hrana može odgoditi apsorpciju alkohola do određene mjere, učinkovitost ove taktike je dvojbena.'

'Apsorpcija alkohola prvenstveno se događa u tankom crijevu. To znači da čak i ako maslinovo ulje usporava početnu apsorpciju u želucu, većina alkohola će se i dalje apsorbirati kasnije u probavnom procesu.' Zapravo, mogli biste samo odgoditi mamurluk i produžiti ga; a nitko to ne želi.

S druge strane, dr. Myro Figura - anesteziolog iz LA-a - nije odmah odbacio trend, rekavši da maslinovo ulje 'sadrži puno antioksidansa i protuupalnih tvari'. Cleveland Clinic, neprofitni akademski medicinski centar u SAD-u, također preporučuje svakodnevno konzumiranje maslinovog ulja. Kaže da je dokazano da smanjuje upalu, snižava rizik od srčanih bolesti i štiti od raka.

No, prof. Stebbing objašnjava da zapravo ne možete učiniti puno da izbjegnete mamurluk; barem ne kratkoročno. To je zato što je brzina metabolizma vašeg tijela - prirodna brzina kojom razgrađuje alkohol - ono što će uzrokovati velike simptome mamurluka. Govorimo o mučnini ili povraćanju, dehidracij i pulsirajućoj glavobolji. Nikakva količina maslinovog ulja to ne može spriječiti, kaže. Bolji načini za izbjegavanje mamurluka je pijenje puno vode prije, tijekom i nakon konzumiranja alkoholnih pića. Umjesto uzimanja maslinovog ulja, obilni nutritivan obrok, mnogo je bolja alternativa.

'Hrana bogata proteinima, mastima i složenim ugljikohidratima može pružiti uravnoteženiji pristup ublažavanju učinaka alkohola,' kaže prof. Stebbing. Naravno, ne piti previše, u prvom redu je, još jedan način da se izbjegne mamurluk. A ako popijete nekoliko pića, sutradan jedite što više voća i povrća jer ćete se osjećati puno bolje.

