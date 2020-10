'Ljubavnik mi prijeti da će reći mom suprugu za aferu, osim pod jednim uvjetom'

- Suprug je rijetko bio kod kuće zbog posla, sin je otišao na fakultet i jednostavno sam se okrenula sama sebi, osjećala sam da nemam nikoga. Prošle godine na prijateljičinom rođendanu upoznala sam mlađeg muškarca. Iako je imao suprugu i dijete, osjetila sam povezanost s njim. Cijelu noć smo pričali i shvatila sam da mi je izuzetno privlačan. Poslije zabave otpratio me doma i poseksali smo se - napisala je jedna žena za The Sun.

Iako je znala da je pogrešno, započela je aferu s njim. Mislila je da se zaljubljuje u njega, ali onda je stigla karantena. On je izgubio posao i sav novac, a onda mu se pokvario i auto. Posudila mu je gotovo 90 tisuća kuna da ga popravi, a on joj je obećao da će joj sve vratiti. Sada je počeo sve češće tražiti novac i već joj duguje više od 200 tisuća kuna.



Želi završiti aferu s njim, ali je on ucjenjuje da će sve otkriti njezinom suprugu ako mu ne nastavi davati novac.



- Ucjenjuje vas i krši zakon. Ne dajte mu ni lipe više. Oženjen je pa će izgubiti koliko i vi ako se otkrije vaša afera. Bojim se da vjerojatno više nećete vidjeti svoj novac, ali recite mu da je vaša veza gotova. Budite jasni da ćete ga, ako vam nastavi prijetiti, prijaviti policiji. -



- Ako postoji šansa da vaš suprug otkrije da nedostaje novac, najbolje mu to recite odmah. Možda možete tvrditi da ste pali na internetsku prevaru, ali lakše će vam biti reći istinu. U svakom slučaju recite mu da oboje trebate unijeti svježu energiju u svoju vezu - odgovorila joj je Deidre.

