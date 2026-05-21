Označava li 5 zvjezdica u svakom hotelu isto? Evo što zapravo znače 3, 4 ili 5 zvjezdica i gdje nastaju najveće zablude

Turistima se savjetuje da prilikom izbora hotela obavezno konzultiraju i recenzije gostiju, jer zvjezdice ne jamče uvijek očekivanu razinu komfora ili usluge. Oznaka "hotel s četiri zvjezdice" zvuči kao jamstvo kvalitete - pristojan komfor, dobra usluga i minimum neugodnih iznenađenja. Međutim, mnogi turisti tek po dolasku u takav objekt shvate da isti broj zvjezdica ne znači istu stvar u Grčkoj, Turskoj, Egiptu ili Italiji. Negdje su četiri zvjezdice gotovo sinonim za luksuzan hotel, dok negdje drugdje označavaju tek resort iz kategorije solidnih, ali prosječnih. Razlog je jednostavan - ne postoji potpuno univerzalni globalni sustav kategorizacije hotela, što putnike često dovodi u zabludu.

Zvjezdice jesu službeni standard, ali pravila po kojima se dodjeljuju značajno se razlikuju od države do države. U najvećem broju zemalja one označavaju stupanj standardizacije hotela, odnosno što objekt mora posjedovati od infrastrukture, usluga i opreme kako bi dobio određenu kategoriju, prenosi Blic. Drugim riječima, hotel ne dobiva četiri ili pet zvjezdica zato što je "lijep", već zato što ispunjava unaprijed definirane kriterije. U sustavu Hotelstars Union (HSU), koji usklađuje klasifikaciju u 21 europskoj zemlji, uključujući i Hrvatsku, procjena standarda obuhvaća čak 239 kriterija, a hoteli prolaze i stroge fizičke inspekcije. Taj sustav nedavno je ažuriran kako bi se prilagodio modernim zahtjevima gostiju, s posebnim naglaskom na održivost, digitalizaciju i automatizaciju. Tako se danas ocjenjuju veličina soba, recepcija, kupaonica, klimatizacija, sigurnost, restorani, ali i digitalne usluge, pristupačnost osobama s invaliditetom te način upravljanja kvalitetom.

Unatoč razlikama, postoje opće smjernice. Hotel s tri zvjezdice kategorija je koju mnogi turisti biraju zbog dobrog odnosa cijene i kvalitete. U pravilu to podrazumijeva da svaka soba ima vlastitu kupaonicu, da je standardno opremljena i redovito održavana, a sam hotel ima osnovne sadržaje, klimatizaciju i recepciju koja radi u određenom režimu. Hotel s četiri zvjezdice predstavlja višu razinu komfora, što znači veće sobe i kvalitetniji namještaj, a sam objekt nudi više zajedničkih sadržaja poput restorana, bazena ili wellness centra. Recepcija radi duže, a spektar usluga je širi, što ga čini najtraženijim konceptom za goste koji žele više od osnovnog, ali bez luksuznih cijena. Konačno, hotel s pet zvjezdica podrazumijeva najviši standard, od recepcije koja radi 24 sata dnevno, preko personalizirane usluge i premium sadržaja, do posluge u sobu i brojnih dodatnih usluga u luksuzno opremljenim prostorima.

Upravo ovdje nastaje najveća zabuna. Iako u Europi postoji sustav Hotelstars Union, on ne briše u potpunosti nacionalne razlike. Španjolska i Italija, primjerice, imaju regionalne sustave, pa se kriteriji mogu razlikovati između pokrajina. U povijesnim središtima gradova poput Firence ili Barcelone, manja soba ne mora automatski značiti nižu kategoriju hotela zbog arhitektonskih ograničenja starih zgrada. S druge strane, Turska, Egipat i Tunis koriste vlastite modele kategorizacije. Čak se i u Hrvatskoj očekuje donošenje novog Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji bi trebao zamijeniti zastarjeli pravilnik koji hotelijerima i dalje nameće uvjete poput obveznog fiksnog telefona u sobama. Sve to pokazuje da je sustav zvjezdica koristan orijentir, ali daleko od univerzalnog mjerila.

Za hrvatske turiste važne destinacije poput Grčke i Crne Gore oslanjaju se na europske standarde. U Grčkoj se hoteli klasificiraju od jedne do pet zvjezdica kroz zakonski definiran sustav koji uključuje obvezne minimalne standarde i bodovanje dodatnih sadržaja. Klasifikaciju izdaje Hotelska komora Grčke, a inspekcije obavljaju akreditirana tijela. Slično je i u Crnoj Gori, no u praksi postoje goleme razlike između starijih hotela izgrađenih u vrijeme bivše Jugoslavije i novih, modernih kompleksa koji su niknuli posljednjih godina. Zbog toga dva hotela s istim brojem zvjezdica mogu ostaviti potpuno drugačiji dojam, posebno kad je riječ o renoviranosti, veličini soba i općoj razini održavanja.

Turska, Egipat i Tunis: fokus na sadržaju, a ne na sobama

Vjerojatno najveća dilema među turistima vrti se oko ljetovališta u Turskoj, Egiptu i Tunisu. Na forumima se često može pročitati tvrdnja da "turske četiri zvjezdice vrijede kao europske tri". Iako ne postoji službeni dokument koji to potvrđuje, zabuna najčešće proizlazi iz činjenice da turski hotelijeri velik fokus stavljaju na all-inclusive koncept i infrastrukturu resorta. To znači da hotel može imati impresivne zajedničke sadržaje - nekoliko bazena, restorana i privatnu plažu - ali soba ili kupaonica mogu biti prilično skromne. Kako objašnjavaju turistički djelatnici, turske zvjezdice nisu "lažne", ali je u toj zemlji prioritet u standardu drugačiji: manji je naglasak na smještajnoj jedinici, a veći na ukupnom sadržaju i iskustvu unutar resorta. Sličan obrazac vrijedi i za Egipat i Tunis, gdje veliki hotelski kompleksi često formalno ispunjavaju kriterije visoke kategorije zbog infrastrukture, ali to ne mora značiti luksuz kakav turist očekuje u zapadnoj Europi.

Što donosi budućnost: recenzije i tehnologija važniji od zvjezdica

Zbog svega navedenog, turistički stručnjaci savjetuju da se hotel ne bira samo prema zvjezdicama, već kombiniranjem službene kategorije i, što je još važnije, aktualnih iskustava gostiju. Online recenzije na platformama kao što su TripAdvisor, Google i Booking.com postale su ključan faktor u donošenju odluka jer pružaju realniji uvid u stvarno stanje, kvalitetu usluge i čistoću. Hotel s tri zvjezdice nije automatski loš izbor, niti pet zvjezdica jamči savršen odmor. One su koristan orijentir što hotel formalno mora posjedovati, ali ne i kako ćete se u njemu osjećati. Budućnost kvalitete u hotelijerstvu sve će više ovisiti o sposobnosti prilagodbe individualnim potrebama gosta, a globalni trendovi to potvrđuju. Personalizacija usluge uz pomoć umjetne inteligencije, održivo poslovanje, beskontaktna tehnologija poput digitalnih ključeva i pametnih soba te fokus na wellness iskustva postaju novi standardi koji nadilaze tradicionalni sustav kategorizacije.