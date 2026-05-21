‘Superdadilja’ upozorava na opasan TikTok trend: ‘Roditelji, vrijeme je da počnete odgajati svoju djecu!’

Jo Frost, poznatija pod nadimkom Superdadilja, prozvala je roditelje mlađih generacija zbog novog trenda. Poznata voditeljica i dadilja popularnost je stekla kroz reality show Supernanny u kojem je posjećivala obitelji kojima je bila potrebna pomoć ili intervencija u odgoju djece. Tijekom emisije često je naglašavala kako je dijete refleksija onoga što vidi oko sebe, a njegovo neprikladno ponašanje najčešće je rezultat loših i manjkavih metoda odgoja.

Najnoviji TikTok trend posebno je privukao pažnju ove stručnjakinje, koja je reagirala videom u kojem poziva roditelje da se uključe i počnu aktivno odgajati svoju djecu. Takozvani trend “teen takeovers” podrazumijeva okupljanje tinejdžera na unaprijed dogovorenim lokacijama, potvrđenima putem TikToka, Snapchata i Instagrama, nakon čega često dolazi do vandalizma, pljački trgovina i sukoba s policijom. Tijekom travnja skupine tinejdžera vandalizirale su ulice gradova diljem SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva. Neredi koje su izazvale skupine mladih dosad su izbili u New Yorku, Orlandu, Washingtonu, Londonu i Birminghamu.

It's clear parenting is in a crisis but why do you think we got teens running wild, out of control, kids with no manners, no values, disrespect off the charts, physical outbursts in schools, teens being reckless on the streets and with everyone? I wanna hear your thoughts. Jo x

Nakon što se trend “teen takeovers” proširio društvenim mrežama i izazvao niz incidenata diljem SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva, stručnjakinja za roditeljstvo Jo Frost odlučila je javno reagirati. U videu koji je objavila na društvenim mrežama oštro je kritizirala ponašanje tinejdžera koji izazivaju kaos po trgovačkim centrima i ulicama te sve snimaju za društvene mreže. Roditelje je pritom pozvala da preuzmu odgovornost i aktivnije se uključe u odgoj svoje djece.

„Što se, dovraga, događa? ‘Teen takeovers’? Imamo djecu koja trče kroz trgovačke centre, teroriziraju ljude, razbijaju trgovine, napadaju prolaznike i sve to snimaju za društvene mreže kao da je riječ o zabavi. Roditelji, molim vas, preuzmite kontrolu nad svojom djecom”, rekla je ljutito stručnjakinja za odgoj. „Ozbiljno, što se dogodilo s odgojem? Neki od vas nemaju pojma gdje su vam djeca. Ne znate s kim su. Ne znate što rade”, dodala je. Tijekom obraćanja naglasila je kako mnogi roditelji danas nemaju kontrolu nad time gdje su im djeca, s kim provode vrijeme i što rade. Odbacila je izgovore roditelja koji tvrde da ih djeca ignoriraju ili im se ne javljaju na telefon, poručivši da su upravo roditelji ti koji snose odgovornost. „Tko plaća telefon? Tko stavlja hranu na stol? Tko je odgovoran za to dijete? Vi!“ Također je poručila roditeljima da prestanu kriviti škole, policiju i društvene mreže za loše ponašanje svoje djece te da priznaju vlastitu ulogu u odgoju.

Njezine izjave izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama. Mnogi roditelji složili su se s njezinim stavovima, tvrdeći da problem nije u djeci nego u nedostatku discipline i granica kod kuće. Drugi su pak istaknuli kako je roditeljstvo danas iznimno zahtjevno te da situacija nije uvijek tako jednostavna. Jedna majka na TikToku napisala je kako je svog sina odgajala prema metodama Jo Frost te da se nikada nije problematično ponašao izvan kuće, iako je kod kuće znao biti neposlušan.