Ove 3 namirnice godinama su bile na lošem glasu, a zapravo mogu biti dio zdrave prehrane
U današnje vrijeme ponekad se čini kao da gotovo svaka omiljena namirnica prije ili kasnije dobije etiketu 'nezdrave'. Kada se neki proizvod jednom nađe na lošem glasu, teško se riješi takve reputacije, čak i kada priča nije sasvim točna, piše Fit at Home.
Dobra je vijest da neke namirnice koje mnogi izbjegavaju zapravo mogu biti sasvim vrijedan dio uravnotežene prehrane. Ključ je, kao i uvijek, u količini, načinu pripreme i dodacima koje uz njih koristimo.
Kokice: Kokice se često povezuju s kinom, velikim porcijama, puno soli, šećera ili masnoće, ali u osnovi su zapravo cjelovita žitarica. Budući da nastaju od kukuruza, sadrže korisne nutrijente poput kalcija, kalija, vitamina A i vitamina K. Mogu poduprijeti probavu, pridonijeti osjećaju sitosti i biti bolji izbor od mnogih industrijskih grickalica.
Kokice: Njihova velika prednost je u tome što mogu zasititi, a pritom ne moraju imati puno kalorija. Ako birate između čipsa i kokica, kokice su često bolji izbor jer će vas brže zasititi. No presudan je način pripreme: kokice iz kina, pune ulja, soli ili šećera, nisu isto što i domaće kokice s malo začina.
Kava: Kava je dugo imala lošu reputaciju jer se povezivala s povišenim krvnim tlakom, lošijim snom i mogućim zdravstvenim rizicima. Ipak, novija istraživanja sve češće ističu i njezine dobre strane. Redovito pijenje kave povezuje se s manjim rizikom od bolesti srca, dijabetesa tipa 2, Alzheimerove i Parkinsonove bolesti.
Kava: Naravno, ni s kavom ne treba pretjerivati. Preporuka je ne prelaziti oko pet šalica dnevno kako bi se izbjegli neželjeni učinci. Važno je i što dodajemo u šalicu, jer velike količine šećera, vrhnja ili aromatiziranih sirupa mogu kavu brzo pretvoriti u puno manje zdrav napitak.
Maslac od kikirikija: Maslac od kikirikija često se smatra nezdravim zbog visokog udjela masnoća. No te su masnoće uglavnom nezasićene, odnosno mononezasićene i polinezasićene, koje se smatraju boljim izborom za organizam. Osim toga, maslac od kikirikija bogat je proteinima i može biti hranjiv namaz kada se bira prava verzija.
Maslac od kikirikija: Najvažnije je čitati deklaraciju. Najbolji izbor je 100-postotni prirodni maslac od kikirikija, bez dodanog šećera i nezdravih masnoća. Neke komercijalne, osobito 'light' ili jako prerađene verzije, mogu sadržavati dodatke koji mu smanjuju nutritivnu vrijednost.