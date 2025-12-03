Liječnicima je trebalo 14 godina za njezinu dijagnozu: 'Boli me glava kad se smijem jer mi mozak ispada'

Ponekad mogu proći godine pije nego što pacijenti dobiju točnu dijagnozu svojih zdravstvenih problema. Simptomi koji se čine nejasnima, rijetkima ili lako zamjenjivima s uobičajenim tegobama često dovode do odgađanja pravilne dijagnoze. Takva odgoda može imati značajan utjecaj na kvalitetu života, a u nekim slučajevima i na ishode liječenja. Učiteljici čije su simptome liječnici odbacili na kraju je dijagnosticirano stanje koje mijenja život, a koje uzrokuje da joj mozak "ispada". Shelli Gunnoe (26) dijagnosticirana je Chiarijeva malformacija nakon više od desetljeća zbunjujućih simptoma koji su odbacivani kao drugi problemi, uključujući glavobolje izazvane smijehom. Chiarijeva malformacija je stanje u kojem donji dio mozga pritišće prema spinalnom kanalu, zapravo "ispadajući" iz svog uobičajenog položaja u lubanji. No, trebalo je više od 14 godina da se postavi dijagnoza, a Gunnoe je tijekom tog vremena počela osjećati razne simptome, uključujući trnce u prstima i rukama, mučninu, netoleranciju na toplinu te epizode zamućenog vida, piše Mirror. "Jedna epizoda ostavila me u toaletu, nesposobnu da ustanem zbog vrtoglavice i vrućine i na kraju je zaručnik morao doći po mene s posla", rekla je 26-godišnja učiteljica iz SAD-a. Ta konkretna epizoda dovela je do upućivanja neurologu i magnetske rezonancije koja je otkrila Chiarijevu malformaciju od četiri milimetra. znakove pripisao menopauzi Bila je prikovana za krevet dvije godine jer je liječnik ignorirao njene simptome: Konačna dijagnoza bila je zastrašujuća obratite pozornost! Mnoge žene propuštaju ključne znakove raka dojke: Liječnica otkrila na što trebate paziti Iako su liječnici rekli da operacija nije potrebna, njezini simptomi su se pogoršali do te mjere da su jednostavni pokreti poput ustajanja i saginjanja postali teški. Kontrolna magnetska rezonancija dodatno je zakomplicirala stvari kada je neurolog rekao da su njezini simptomi više u skladu sa pseudotumorom mozga, moguće povezanim s povećanim ventrikulama i njezinom poviješću hidrocefalusa. Vjeruju da njezini trenutačni zdravstveni problemi mogu datirati od njezina rođenja. "Rođena sam hitnim carskim rezom jer sam bila u obrnutom položaju, praktički uspravno, s glavom smještenom u majčinu rebru. Progutala sam značajnu količinu plodove vode, a nakon otpusta iz neonatalnog odjela, moji su roditelji mislili da se napokon vraćaju normalnom životu s novorođenčetom, no već sa šest mjeseci trebala sam ortozu za kuk radi podrške u razvoju", objasnila je Gunnoe. Kao dojenče je bila izuzetno razdražljiva i smirivalo ju je samo držanje te je odvedena neurologu jer su njezini roditelji mislili da joj je glava abnormalno velika.

U to vrijeme liječnici su odbacili zabrinutost i nije pruženo nikakvo liječenje. Godine 2009. Gunnoe je odvedena u bolnicu zbog kroničnih migrena, a CT i MRI snimke otkrile su blagi hidrocefalus, nakupljanje cerebrospinalne tekućine u mozgu, što je liječeno lijekovima. Tijekom djetinjstva i adolescencije često je padala u nesvijest te se borila se s konstantnim umorom i glavoboljama, a koje su liječnici pripisali njezinoj težini. No, nakon što je izgubila 22 kilograma, nastavila je osjećati simptome, što je kulminiralo nesvjesticom nakon sata biciklizma u siječnju 2022. godine.

"Duboko u sebi znala sam da nešto nije u redu. S vremenom su se moji simptomi pojačali: zamagljen vid, vrtoglavica, ekstremni umor, jutra kada sam se osjećala smrznuto i nesposobno probuditi te epizode koje se nisu činile normalnima za nekoga mojih godina", opisala je. Iako je bila frustrirana, osjetila je i olakšanje kad je konačno dobila dijagnozu u studenom 2024. godine, a liječnik joj je pokazao model lubanje da bi ilustrirao njezino stanje.

Želite poboljšati zdravlje svojih crijeva? Ovih pet jednostavnih navika čine čuda!

"Objasnio je da se na dnu našeg mozga nalaze dijelovi zvani cerebelarne tonzile, i da su moje pomaknute dalje nego što bi trebale biti, klizeći kroz otvor na bazi lubanje kroz koji prolazi kralježnična moždina. Budući da su stisnuti u preuzak prostor, pritišću leđnu moždinu i ometaju protok cerebrospinalne tekućine, a koja bi se trebala slobodno kretati oko mog mozga i kralježnice. Kada se taj protok blokira ili uspori, tada to iritira živce i uzrokuje mnoge simptome s kojima se suočavam. Posljedice toga mogu se pojaviti na mnogo različitih načina, a za mene su to bile glavobolje, bolovi u vratu, vrtoglavica, utrnulost i drugi živčani simptomi koje je teško objasniti", rekla je 26-godišnjakinja.

Gunnoe je trenutačno pod nadzorom dok čeka plan liječenja od svog neurologa. "Zbog kombinacije Chiarijevog sindroma, anamneze hidrocefalusa, povećanih ventrikula i mogućeg pseudotumora, moj slučaj se još uvijek procjenjuje. U međuvremenu, simptome kontroliram prilagodbom načina života, pažljivim odabirom aktivnosti i davanjem prioriteta odmoru i hidrataciji. Ali još uvijek sam u fazi 'promatranja i čekanja' dok ne dobijem smjernice", objasnila je. Dodala je da sada pokušava živjeti punim plućima dok se nosi sa svojim stalnim simptomima.

"Još uvijek se suočavam s vrtoglavicom pri stajanju, poteškoćama s podnošenjem određenih pokreta, umorom, poremećajima vida i senzornim preopterećenjem. Jednostavni dnevni zadaci, poput gledanja prema gore, saginjanja ili brzog prelaska iz sjedećeg u stojeći položaj, mogu trenutačno izazvati simptom", objasnila je. No, i dalje je nastavila podučavati puno radno vrijeme, kao i stvarati sadržaj, baviti se modelingom i trenirati.

"To je čudna ravnoteža - priznati stvarnost neurološkog stanja, a istovremeno odbiti dopustiti da ono smanji moje ciljeve ili identitet. Ako postoji išta što želim da drugi znaju, to je da nevidljive bolesti ne izgledaju uvijek dramatično. Ljudi me vide kako dižem utege, podučavam, smiješim se, a ne vide sate koje provodim boreći se s vrtoglavicom, pritiskom ili iscrpljenošću iza kulisa. Želim biti glas drugih žena koje osjećaju da se njihovi zdravstveni problemi zanemaruju ili umanjuju. Možete se zalagati za sebe, možete tražiti drugo mišljenje i još uvijek možete slijediti velike snove dok živite s nečim teškim", zaključila je.