Mnoge žene propuštaju ključne znakove raka dojke: Liječnica otkrila na što trebate paziti

Rak dojke jedno je od najčešćih malignih oboljenja i pogađa tisuće žena, ali i muškaraca, svake godine. Iako se najčešće povezuje s pojavom kvržice, ovo složeno stanje može imati mnogo različitih simptoma koji često prođu nezapaženo. Upravo zato rano prepoznavanje znakova i redoviti samopregledi igraju ključnu ulogu u pravodobnom otkrivanju bolesti i povećanju izgleda za uspješno liječenje. Provođenje rutinskih pregleda da bi se uočili potencijalni znakovi raka dojke ostaje ključno za otkrivanje stanja u najranijoj prilici.

Nacionalna zdravstvena služba Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) je objasnila da bi žene trebale pregledavati svoje dojke otprilike jednom mjesečno, a neobjašnjive kvržice su najčešći i najprepoznatljiviji signal upozorenja. Međutim, postoji niz dodatnih, manje poznatih znakova koji bi također trebali potaknuti na oprez, prenosi Daily Express. Medicinska onkologinja dr. Tiffany Troso često nudi smjernice i preporuke na TikToku za žene o prepoznavanju simptoma raka i upravljanju stanjem. Nedavno je podijelila video u kojem ističe znakove raka dojke koji možda nisu tako lako vidljivi kao neobjašnjive kvržice. "Kada čujem nekoga da kaže: 'Svaki mjesec radim samopreglede tražeći kvržice, pa sam mislila da sam sigurna', pomislim da bih voljela da je tu osobu netko naučio i o drugim znakovima", stoji u opisu videa.

Rak dojke mogu razviti i žene i muškarci, iako je puno češći kod žena. "Svaki mjesec radite samopreglede tražeći kvržice. No, nakon više od 25 godina u onkologiji, vidjela sam previše žena koje su propustile rane znakove jer su znale tražiti samo kvržice. Rak dojke ne pojavljuje se uvijek u obliku kvržice", objasnila je dr. Troso. Zato je istaknula druge potencijalne pokazatelje raka dojke.

Oni uključuju: promjene u obliku ili veličini dojki, udubljenje ili nabiranje kože, uvlačenje ili okretanje bradavice prema unutra, neobjašnjivi iscjedak iz bradavice, posebno krvav, crvenilo, ljuštenje ili zadebljanje kože, uporni svrbež ili osip na dojci, oticanje u području pazuha ili ključne kosti, promjene u osjećaju dojke (toplina, težina).

"Mnoge žene o kojima sam brinula otkrile su rak kroz promjene na koži, a ne kroz kvržice. Druge su primijetile da im bradavica izgleda drugačije. Neke su osjećale upornu bol Samopregledi su važni, ali oni su samo dio slike. Morate poznavati svoje grudi i kada se nešto osjeća drugačije, čak i bez kvržice. Ako primijetite bilo koju od ovih promjena, nemojte čekati. Nazovite svog liječnika i založite se za procjenu. Rano otkrivanje spašava živote, ali samo ako znate što tražite", rekla je liječnica.

Korisnici TikToka pohvalili su njezin savjet, a mnogi su prepričali vlastita iskustva s rakom dojke. "Moj je rak bio toliko sićušan i nije bilo šanse da ga ja otkrijem. Redovita mamografija ga je otkrila. Idite redovito na mamografiju. To je najbolji način da se osigura da se rak rano otkrije", napisala je jedna korisnica. "Moj je otkriven na mamografiji prilikom provjere masnih naslaga. Toliko sićušan da ga ne bismo otkrili dok nije bilo prekasno. Imam bolove u toj strani i idem na još jedan ultrazvuk i mamografiju. Prošlo je 4,5 godine", objasnila je druga.

"Liječnici opće prakse također trebaju biti educirani o znakovima i simptomima raka dojke. Moja liječnica me je odbila poslati na odjel za rak dojke jer nije mogla napipati kvržicu. Dvije godine kasnije, dijagnosticiran mi je rak dojke i ni ja ni konzultantica nismo mogle napipati kvržicu. To je samo jedan znak raka dojke, ne jedini znak", dodala je treća. "Imala sam iscjedak iz bradavice i mnogo boli prije nego što se pojavila kvržica", zaključila je četvrta.