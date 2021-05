LH&V brend predstavio potpuno novi koncept luksuzne ponude

Jedan od 10 najboljih hotela u Europi smješten u lošinjskoj uvali Čikat, raskošni Boutique Hotel Alhambra, predstavio je potpuno novi koncept gastronomskog i wellness doživljaja, za čije su stvaranje zaslužni gostujući chef nagrađen dvjema Michelinovim zvjezdicama Christian Kuchler i korporativna direktorica spa i wellnessa brenda Lošinj Hotels & Villas Melissa Mettler. Jedinstvena razina usluge predstavljena u luksuznom okruženju uvale Čikat učvrstila je poziciju hotela brenda Lošinj Hotels & Villas među vodećim luksuznim hotelima svijeta.

Zadivljujuća priroda, nenadmašna razina luksuza te besprijekorna personalizirana usluga najbolje opisuju ponudu hotela iz luksuzne kolekcije ovog lošinjskog hotelskog brenda. Gurmanska nepca oduševila su gastronomske delicije chefa sa švicarskom adresom, Christiana Kuchlera, nagrađenog s dvije Michelinove zvjezdice i čak 18 Gault&Millau kulinarskih kapica, kao i njegovog kolegu Michaela Gollenza, koji je od ove sezone preuzeo kuhinju signature restorana Alfred Keller u uvali Čikat.

Foto: Lošinj Hotels & Villas

Chef Kuchler osmislio je spektakularnu gala večeru u restoranu Alfred Keller i ekskluzivan Mystery Dinner na tri lokacije u uvali Čikat – Vili Hortensiji, Vili Rouge i jedinom japanskom restoranu na hrvatskim otocima, restoranu Matsunoki u hotelu Bellevue. „Oduševila me sjajna ponuda vrhunskih lokalnih namirnica na Lošinju. To me uistinu inspiriralo za sve kreacije na tanjurima koje smo pripremili za event na kojemu je predstavljen potpuno novi gastronomski koncept Boutique Hotela Alhambra.“, rekao je chef Christian Kuchler te dodao kako su ga Lošinj i uvala Čikat oborili s nogu kada je prvi put stigao ovdje. „Restoran Alfred Keller ima fantastičan tim s kojim želim Alhambru pretvoriti u novo središte zbivanja najviše razine u Europi.“, zaključuje Kuchler, vlasnik poznatog švicarskog restorana Taverne zum Schäfli.

Za još bolji doživljaj luksuznog odmora pobrinula se Melissa Mettler, korporativna direktorica spa i wellnessa brenda Lošinj Hotels & Villas te vodeća međunarodna konzultantica za luksuznu spa i wellness ponudu. Ona je osmislila inovativni wellness koncept za Cube Spa Alhambra, koji se temelji na prirodnom nasljeđu i ljekovitosti otoka.

Foto: Lošinj Hotels & Villas

„Otok Lošinj je nevjerojatno, jedinstveno mjesto s ogromnim potencijalom koji svoju bogatu i prepoznatljivu povijest lječilišne destinacije može pretvoriti u jednu od najboljih wellness destinacija na svijetu.”, govori Mettler koja je identificirala i pažljivo osmislila ponudu svakog hotela brenda Lošinj Hotel & Villas. Nova spa i wellness ponuda obuhvaća mnoštvo kulturološki inovativnih i naprednih spa koncepata. Ceremonija ispijanja čaja uz uživanje u bogatstvu lokalnoga bilja, Kurhaus Inhalation bar inspiriran biljnim svijetom otoka vitalnosti, terapija disanja u šumi, jedinstvena masaža uz taktove svjetski poznate Bečke filharmonije te set vježbi pet tibetanaca, samo su neki od neponovljivih doživljaja koje gosti mogu iskusiti ekskluzivno u Alhambri. „Lošinj je savršen otok upravo za wellness doživljaj. Ima apsolutno sve: luksuz, personaliziranu uslugu, vrhunske proizvode i zadivljujuću prirodu. Na nama je da svojim gostima pružimo iznimno i neponovljivo iskustvo te da stvorimo dovoljno snažan motiv da ovdje dolaze tijekom cijele godine.“, zaključuje Mettler.

Boutique Hotel Alhambra, član prestižnih lanaca Small Luxury of The World i Virtuoso, dio je luksuzne kolekcije brenda Lošinj Hotels & Villas koji čine i Hotel Bellevue te luksuzne vile - Vila Augusta, Vila Mirasol i Vila Hortensia, smještene uz samu obalu bajkovite lošinjske uvale Čikat.

Foto: Lošinj Hotels & Villas

Upravo je otok Lošinj odavno prepoznat kao lječilišna destinacija zbog svoje mediteranske mikroklime i jedinstvene mješavine prirodnih morskih aerosola, bogatog biljnog svijeta i esencijalnih ulja koji, u kombinaciji sa čistim otočnim zrakom i besprijekornim morem, čine Lošinj potpuno jedinstvenom destinacijom još od 19. stoljeća.