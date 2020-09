Kupite banane, a one brzo postanu trule? Spriječite to ovim trikom

Britanska nutricionistica Rhiannon Lambert tvrdi kako su banane, čak i one zelenkaste i nezrele, odličan izvor kalija i drugih hranjivih tvari. Imaju puno antioksidansa, odličan su međuobrok, a od njih se mogu raditi i razni zdravi deserti poput palačinki ili banana-kruha.



Jedina je loša strana što nakon kupnje jako brzo počnu truliti. Kako ih ne biste više morali bacati ili koristiti za neko jelo za koje su potrebne prezrele banane, Reader's Digest donosi nekoliko savjeta kako ih što bolje čuvati.



Prvi trik je zamotavanje peteljke u plastičnu foliju. Omotajte je oko peteljke koja drži banane na okupu i to tako da folijom prođete i između banana i oko stabljike – da bude što bolje omotana.

Druga metoda je zamrzavanje. Ne samo da će to spriječiti da počnu truliti, već je i buduća upotreba puno lakša. Ogulite ih, narežite na kolutove, dobro zatvorite u zdjelicu ili plastičnu vrećicu i zamrznite. Takve banane kasnije možete koristiti za pripremu slastica i smoothieja. Ako ih baš ne želite zamrznuti, možete ih samo jednostavno pohraniti u hladnjak – bez guljenja i rezanja.



Jeste li primijetili da na tržnicama banane često budu obješene na neki konop? To je tajna njihova sporog truljenja i najbolja metoda čuvanja! Beru se dok su još zelene, a počinju sazrijevati čim su ubrane jer dolazi do oslobađanja etilena, prirodnog plina koji ubrzava dozrijevanje. Kada su obješene na kuki ili konopcu, tada se proces sazrijevanja usporava. Također, na taj način štitite ostalo voće da etilen iz banana ne bi ubrzao njihovo kvarenje.