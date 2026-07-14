Kuhinja vam je puna vlage? Ove tri promjene tijekom kuhanja će riješiti problem

Vlaga u kuhinji čest je problem u mnogim domovima, osobito tijekom hladnijih mjeseci kada se rjeđe provjetrava, a kuhanje je češće. Para koja nastaje prilikom kuhanja, pranja posuđa i zagrijavanja hrane brzo se zadržava u prostoru, stvarajući osjećaj težine u zraku i kondenzaciju na prozorima i zidovima. Ako se ne kontrolira, višak vlage može dovesti do neugodnih mirisa, oštećenja namještaja i pojave plijesni, zbog čega je važno na vrijeme reagirati.

"Svakodnevne aktivnosti poput kuhanja i sušenja odjeće mogu dovesti do velike količine vlage u zraku", objasnila je viša urednica časopisa Which?, Alison Potter. Istaknula je tri vrlo jednostavne promjene koje treba napraviti prilikom kuhanja da biste smanjili vlagu, što će spriječiti plijesan. "Da biste se riješili tog nakupljanja, otvorite prozor. Stavite poklopce na tave i koristite aspiratore. To će pomoći u smanjenju vlage", objasnila je. Jednostavnim stavljanjem poklopaca na tave smanjit ćete količinu vlage koja se ispušta u vašu kuhinju. Poklopci fizički zadržavaju paru, sprječavajući njezin izlazak u hladniji zrak vaše kuhinje, piše Daily Express.

Što je manje vlage u zraku, to će biti manje vodene pare koja se može pretvoriti u kondenzaciju na hladnim površinama. I nisu samo prozori ti koji mogu "privući" kondenzaciju. Zidovi i kuhinjski elementi su uobičajena mjesta. Još jedna prednost držanja poklopaca na tavama je ta što će čak pomoći u uštedi energije. Pokrivanje tava brže će kuhati hranu, što zauzvrat znači manju potrošnju energije.

Aspiratori mogu pomoći u kontroli vlage koja je već izašla iz lonaca i tava. Preporučuje se uključiti napu tijekom kuhanja, ali i ostaviti je da radi još najmanje 10 do 15 minuta nakon završetka, da bi se uklonila preostala para i spriječilo nakupljanje vlage u kuhinji. Isti učinak može se postići otvaranjem prozora da bi se omogućila cirkulacija zraka. Držite vrata kuhinje zatvorena da biste vlagu ograničili na samo jednu prostoriju. To će spriječiti njezino širenje na hladna mjesta u vašem domu.