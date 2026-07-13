Na putu da postane vodeći europski brend grickalica – Alesto predstavlja novi vizualni identitet

S jasnijim profilom brenda i novim dizajnom ambalaže, Alesto je potpuno redefiniran. Novi koncept stavlja naglasak na kvalitetu, dobrobit i svjesno uživanje te pozicionira asortiman brenda u središte osviještene prehrane.



Vrhunski užitak po pristupačnoj cijeni – osviještena prehrana dostupna svima

Bilo da je riječ o međuobroku za snagu prije treninga, prirodnom izboru za grickanje tijekom radnog dana ili uživanju uz omiljenu seriju na kauču, Alesto se pozicionira kao lifestyle brend za svaku priliku, s pažljivo odabranim asortimanom prirodnih i oplemenjenih orašastih plodova, kreativnih mješavina orašastih plodova i premium sušenog voća.

„Razvojem brenda Alesto stvaramo brend koji predstavlja radost grickanja i oduševljava potrošače svojim pažljivo odabranim asortimanom. Želimo svakodnevicu učiniti jednostavnijom kroz raznovrsne proizvode i uživanje bez komplikacija. Pritom dosljedno stavljamo naglasak na transparentnost, pouzdanost i kvalitetu jer upravo su to Lidlove vrijednosti koje grade povjerenje“, izjavio je Sebastian Hein, voditelj brenda u Lidl Stiftung & Co. KG.

Foto: Lidl



Više biljnih proteina – fokus na koncept tzv. planetarne zdrave prehrane

Novi Alesto nije samo vizualno osvježen – njegovo predstavljanje izravno je povezano s Lidlovim ambicioznim ciljevima održivosti. Strategija osviještene prehrane promiče biljne alternative te jača svijest o zdravoj i održivoj prehrani. Lidl se pritom vodi znanstvenim smjernicama prehrambenog modela tzv. planetarne zdrave prehrane (Planetary Health Diet).

Jedan od ključnih ciljeva jest povećanje udjela prodanih biljnih izvora proteina u odnosu na one životinjskog podrijetla na 20 % do 2030. godine.

Upravo u tome važnu ulogu imaju orašasti plodovi. Oni su, kao temeljni proizvod brenda Alesto, bogati nezasićenim masnim kiselinama, biljnim proteinima i vlaknima, što ih čini idealnim izborom za uravnotežene, moderne međuobroke.

Primjerice, orasi su izvor omega-3 masnih kiselina*, dok bademi i indijski oraščići sadrže magnezij**. Alesto tako spaja male svakodnevne trenutke uživanja s dodatnom vrijednošću za uravnoteženu prehranu.

Foto: Lidl



Prerađeno u Njemačkoj – Solent Rheine kao središte proizvodnje

Iza visokih standarda kvalitete ove robne marke stoji stručni tim za nabavu u kombinaciji s najsuvremenijom i najučinkovitijom proizvodnom tehnologijom. Nakon pažljivog odabira u zemljama podrijetla, većina se Alesto proizvoda prerađuje, djelomično oplemenjuje i pakira u suvremenim proizvodnim pogonima tvrtke Solent u Rheineu i Übach-Palenbergu u Njemačkoj. Budući da su pogoni dio tvrtke Schwarz Produktion, većina proizvodnog procesa – osim samog uzgoja – ostaje unutar Schwarz Grupe. Ovakvi optimizirani procesi osiguravaju da hrskavi proizvodi na police naših trgovina uvijek stižu svježi i vrhunske kvalitete.

Ovim redizajnom Alesto šalje jasnu poruku o daljnjem rastu te gradi snažnu emocionalnu povezanost s potrošačima koji vode računa o zdravlju, a pritom ne žele raditi kompromise kada je riječ o okusu i osviještenoj prehrani. Kako izgleda novi, emocionalni svijet brenda prikazano je u novoj omnichannel kampanji koja činjenice o kvaliteti proizvoda povezuje s duhovitim svakodnevnim situacijama u kojima je Alesto upravo pravi izbor.

Kampanju i Alesto reklamne spotove možete pogledati na linku Alesto.

O brendu Alesto Alesto, Lidlova robna marka, sinonim je za kvalitetne orašaste plodove i sušeno voće. Bilo da je riječ o međuobroku za energiju prije treninga ili uživanju u grickanju na kauču, bilo da je riječ o prirodnim ili zanimljivim kombinacijama okusa, Alesto je pravi izbor za svaki trenutak. Širok asortiman orašastih plodova, njihovih mješavina i sušenog voća namijenjen je svima koji uživaju u osviještenoj prehrani, ali i onima koji traže brz i prirodan međuobrok tijekom dana. Alesto donosi idealnu ravnotežu između osviještenog uživanja, istinskog zadovoljstva grickanja i svih trenutaka između – uz prirodno dobru kvalitetu po prepoznatljivo povoljnoj Lidlovoj cijeni.

* Omega-3 masne kiseline (alfa-linolenska kiselina): 9,9 g na 100 g oraha.