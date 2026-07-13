Prestanite bacati zelenu salatu: Ovaj trik produžuje joj svježinu i do dva tjedna

Koliko puta vam se dogodilo da ste kupili svježe povrće, planirali ga iskoristiti u ukusnim jelima, a ono se pokvarilo prije nego što ste ga stigli pripremiti? Takvi trenuci ne samo da uzrokuju osjećaj izgubljenog novca, već i nepotrebno bacanje hrane, što može biti obeshrabrujuće, posebno kad pokušavamo jesti zdravije i planirati obroke unaprijed.

Proljeće će službeno početi sljedeći mjesec, a kako vrijeme postaje toplije, mnogi će početi jesti lakše obroke, što često znači kupnju više zelene salate. Međutim, zelena salata se brzo kvari jer sadrži veliku količinu vode, a ako se ne skladišti pravilno u hladnjaku, može postati sluzava, pljesniva i prekrivena bakterijama u roku od samo nekoliko dana. Nicole, kuharica i osnivačica Pinch My Salt, otkrila je da mnogi ljudi ne jedu salate jer ih ne mogu pravilno skladištiti. "Ako ste spremni odvojiti možda 20 minuta jednom tjedno ili svaka dva tjedna, možete imati gotovu zalihu hrskave, svježe zelene salate koju možete ubaciti u zdjelu u bilo kojem trenutku", rekla je Nicole.

Dodala je da bi vam vrećica zelene salate trebala vam trajati do dva tjedna ili čak i dulje, a pravilno skladištenje je zapravo jednostavno jer su kuhinji ručnici sve što vam je potrebno, piše Express.co.uk. Zelena salata prirodno propušta puno vode, a ako je samo stavite u hladnjak, višak vlage brzo će uzrokovati kvarenje lisnatog povrća. Hladnjaci su također prilično vlažni, što može potaknuti rast bakterija na povrću, zbog čega povrće uvijek trebate oprati prije kuhanja.

Papirnati ručnici upit će svu vodu iz zelene salate ili zraka u hladnjaku, što će zelenu salatu održati suhom da bi ostala svježa puno dulje. To je jeftini način za usporavanje kvarenja i sprječava gnjecanje zelene salate do dva tjedna. Za početak, stavite zelenu salatu u zdjelu s hladnom vodom i lagano je malo pomičite da biste uklonili sve bakterije. Ako zelena salata izgleda malo uvelo, možete je oživjeti tako da pustite listove da se namaču 30 minuta.

Nakon pola sata, zelena salata bi trebala izgledati puno svježije. Zatim ocijedite vodu i stavite salatu u centrifugu za salatu ako je imate. Salatu možete osušiti i tapkanjem papirnatim ručnicima. Nakon što ste sigurni da je salata potpuno suha, omotajte je papirnatim ručnikom i stavite je u veliku vrećicu za sendviče ili posudu za čuvanje hrane. Stavite salatu u hladnjak i ona bi trebala ostati zelena i hrskava tjednima, što vam omogućuje pripremu salate ili sendviča bez puno truda.