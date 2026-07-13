Stručnjakinja odgovara na pitanje: Kako se riješiti nereda i viška predmeta u vašem domu?

U doba pretjerane konzumacije, svi smo si barem jednom zatrpali ormar kupnjom sezonske odjeće ili nepotrebnih stvari koje su tek prolazni trend. Predmeti se gomilaju brže nego što to primjećujete, a jednog dana shvatite da vas prostor u kojem živite više ne ispunjava nego vam stvara anksioznost? Ladice su prepune, police zatrpane, a dom koji bi trebao pružati mogućnost opuštanja i sigurnu zonu postaje izvor nelagode. Vizualni nered postupno se pretvara u mentalno opterećenje koje utječe na raspoloženje, koncentraciju i razinu svakodnevnog stresa pa i najjednostavniji zadaci počinju djelovati zahtjevnije nego što doista jesu. Osjećaj pretrpanosti prostora često stvara dojam da nemate kontrolu nad vlastitim okruženjem, što dodatno pojačava unutarnju napetost. Upravo zato čistoća i organiziranost prostora nisu pitanje estetike, nego važan preduvjet unutarnjeg mira i osjećaja stabilnosti u svakodnevnom životu.

Počnite od malih cjelina: Najčešća pogreška kod čišćenja i organizacije je odluka da se odjednom organizira cijeli stan, a takav pristup brzo dovodi do umora i odustajanja. Mnogo je učinkovitije započeti s jednom ladicom, jednom policom ili jednim dijelom ormara. Mali uspjesi potiču motivaciju i stvaraju osjećaj napretka.

Postavite jasna pravila: Kada razmišljate o tome što ćete zadržati, a što baciti ili donirati postavite si tri pitanja: koristim li ovo redovito, ima li predmet stvarnu funkciju u mom životu, donosi li mi zadovoljstvo. Ako je odgovor negativan, predmet vjerojatno zauzima prostor u vašem domu bez ikakvog opravdanja. Odjeća koju niste nosili godinu dana rijetko će ponovno postati dio vaših modnih kombinacija, a set tanjura koji niste koristili godinama sigurno nećete koristiti tijekom posluživanja sutrašnjeg ručka.

Primijenite pravilo ravnoteže: Ako kupujete novu šalicu, a vaš kuhinjski ormarić je prepun šalica koje ne koristite, prije kupovine se morate riješiti bar nekolicine šalica. Za svaki novi predmet koji unesete u dom, bar jedan stari treba izaći van. Takva praksa sprječava ponovno gomilanje. Zapamtite, vaš dom ima ograničen kapacitet, a svaki dodatni predmet zauzima fizički i mentalni prostor.

Organizirajte se prema zonama: Svaka kategorija stvari treba imati svoje jasno određeno mjesto. Dokumenti se nalaze na jednom mjestu, sezonska odjeća na drugom, sitni predmeti u za to označenim kutijama. Kada predmet nema svoje mjesto, lako završava na najbližoj površini, a tako se nesvrstani predmeti gomilaju i nastaje nered.

Oslobodite vidljive površine: Kuhinjski pultovi, stolovi i komode brzo postaju odlagališta raznih sitnica. Čiste površine stvaraju dojam reda i prozračnosti. Zadržite samo ono što svakodnevno koristite, a sve ostalo spremite u zatvorene kutijice i prostore za ostavu.

Donirajte ili poklonite višak: Predmeti koji vama nisu od koristi, nekom drugom bi pomogli u njegovoj svakodnevici. Doniranje daje osjećaj svrhe i olakšava odluku o odvajanju od predmeta, a tako ovaj proces dobiva dodatnu pozitivnu dimenziju.

Redovito čišćenje i organizacija: Odvojite nekoliko minuta dnevno da bi stvari vratili gdje im je mjesto. Kratko tjedno pospremanje sprječava ponovno stvaranje kaosa.

Rješavanje nereda i sprječavanje gomilanja stvari pomoći će vam da se osjećate bolje i opuštenije u svom domu, a odricanjem viška stvari shvatit da vam neke impulzivne kupovine nisu bile potrebne, što će se pozitivno odraziti i na vaš novčanik.