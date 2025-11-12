Zaboravite zamagljene prozore ujutro: Ovaj jednostavan trik iz kuhinje će spriječiti kondenzaciju

Mnogi se ujutro bude i zateknu zamagljene prozore, posebno tijekom hladnijih mjeseci. Kondenzacija na staklu nije samo neugledna, već može ukazivati i na višak vlage u prostoru, što s vremenom može uzrokovati oštećenja ili razvoj plijesni koja može biti štetna za vaše zdravlje jer dovodi do zdravstvenih komplikacija poput astme, ekcema i bronhitisa. Stoga je najbolji postupak identificirati uzrok problema, a zatim ga riješiti. Srećom, postoje jednostavni trikovi i promjene u svakodnevnim navikama koje mogu spriječiti stvaranje kondenzacije.

Kondenzacija, odnosno vodene kuglice koje se stvaraju kada vrući, vlažni zrak susretne hladnu površinu, manifestira se na našim prozorima. To se češće događa tijekom hladnijih mjeseci zbog toplog zraka iznutra koji se sudara s hladnim staklom prozora. Vlaga unutra je jednostavno rezultat svakodnevnih aktivnosti poput kuhanja, tuširanja, pa čak i disanja zbog čega se često pojavljuje na prozorima spavaće sobe ujutro. Zagušena kuća s malo prozračivanja također doprinosi problemu, a ako vaš dom inače pati od vlage i visoke vlažnosti, vjerojatnost pojave zamagljenih prozora dodatno se povećava. Kada je riječ o borbi protiv kondenzacije, tada je ključno prvo riješiti temeljne probleme u vašem domu, bilo da se radi o neadekvatnoj ventilaciji i izolaciji ili prekomjernoj vlažnosti, piše Daily Express.

Jedan jednostavan način da se to spriječi je otvaranje prozora. "Otvaranje prozora u kupaonici jednostavan je način da spriječite zamagljivanje kupaonice jer će para jednostavno izlaziti kroz prozor. No, u hladnijim mjesecima ovaj svježi povjetarac vjerojatno nije ono što želite nakon lijepog i toplog tuša", rekao je George Holland, stručnjak za kupaonice iz Victorian Plumbinga. Još jedan briljantan trik uključuje korištenje octa kao sredstva za sprječavanje zamagljivanja.

Jednostavno pripremite malu otopinu od pola octa i pola vode i nanesite je na prozore ili ogledala s pomoću krpe, zatim obrišite dok ne nestanu tragovi i mrlje. "Ovo bi trebalo djelovati nešto manje od tjedan dana i jedna je od najjeftinijih opcija. Međutim, miris može ostati oko sat vremena nakon nanošenja, pa biste možda htjeli iscijediti malo limuna ili limete u smjesu da biste dobili lijepi miris", savjetovao je Holland.

Druga mogućnost, koja kruži na TikToku, uključuje korištenje malo tekućine za pranje posuđa da biste stvorili zaštitni sloj na prozorima, sprječavajući stvaranje kondenzacije. TikTokerica Anita Birges predložila je nanošenje male količine tekućine za pranje posuđa na krpu od mikrovlakana, a zatim snažno trljanje po cijelom prozoru, uključujući i okvir. "Tekućina za pranje posuđa stvara barijeru koja sprječava povratak kondenzacije", objasnila je Birges.

@miseenplace_au Absolutely blown away by this winter home hack!! You will be as well! It's for all that condensation build up we get all over our glass windows and doors in winter, which often ends up with pools of water at the bottom of the frames! Grab your dishwashing liquid and a dry microfibre cloth, put a small amount on the cloth and rub vigorously all over the glass and frame. Come back a day later and you will be astounded by how well this works! It has something to do with the dishwashing liquid creating a barrier which stops condensation! I know what I'm going to be doing with the rest of my day💕 Save this! and let me know your results because this is seriously the best winter home hack ever🩷

Ovo je još nekoliko savjeta kako spriječiti stvaranje kondenzacije na prozoru svako jutro: pokrijte tave dok kuhate da biste spriječili zamagljivanje kuhinjskih prozora, tuširajte se brže ili s hladnijom vodom, uvijek koristite ventilator prilikom tuširanja ili kuhanja, pokušajte izbjegavati sušenje mokre odjeće u zatvorenom prostoru, posebno na radijatorima, kad god je to moguće, otvarajte prozore što češće. Ako imate dva prozora na suprotnim stranama kuće, otvorite ih istovremeno da biste omogućili unakrsnu ventilaciju.