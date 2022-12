Krvavice, buncek, čvarci i – janjetina! Isplati se izvući stare klizaljke i otklizati po ove genijalne oblizeke

Ledeni park na Trgu kralja Tomislava ovog je adventa, uz popularno klizalište, prepoznat po izvrsnoj gourmet lokaciji ispod krošanja stoljetnih lipa, podno Umjetničkog paviljona. Ovdje čarobnu prazničku atmosferu stvaraju tisuće lampica, ali i mirisi koji se šire iz lonca, tavica i pećnica poznatih chefova Matije Bogdana i Marka Palfija, standardno izvrsnog Submarinea, te The Garden Breweryja. Ova 'intimna' pozicija #kodPaviljona savršena je za uživanje u vrhunskoj fuziji zimske hrane i dobre glazbe.

Foto: Sanjin Kaštelan Matija Bogdan i Marko Palfi

Chef Marko Palfi je osmislio koncept koji savršeno sparuje tradicionalne zimske poslastice – buncek, patku, krvavice s The Garden Brewery craft osvježenjima. No, oni dolaze u «pomaknutoj» izvedbi pa se tako od bunceka ovdje radi burger, od patke s mlincima – pačja štrudla, a od krvavica kroketi. Zaljubljenici u kobase moraju svakako probati dvije svinjske 'kobaje' nastale u suradnji s obiteljskom farmom 'Vrček'. U The Garden Kitchenu neće ostati zakinuti niti ljubitelji morskih ili azijskih specijaliteta, jer Palfi nudi izvrsnu tuna šiš kobaju s domaćim kiselim krastavcima. Za sladokusce ima posebnu ponudu – toplu međimursku gibanicu kojoj savršeno pristaje preljev od vanilije.

Foto: Sanjin Kaštelan patka s mlincima Marka Palfija

U Food Anarchy-ju by Matija Bogdan, ovaj mladi, talentirani chef koji se afirmirao u vrhunskoj gastronomiji po prvi puta donosi street food varijante omiljenih jela. Bogdan uživa u bliskoistočnoj kuhinji i začinima te upravo zato nudi svoja omiljena jela bogatih okusa – chili con carne u obliku kuglica pripremljenih od ragua svinjske lopatice i buta začinjenih kuminom, sjemenkama korijandera i kavom; pileću tortilju s baba ganoushom; ragu od mljevene janjetine s kremastim humusom i lepinjom, te umjesto deserta nešto slično našem soparniku – 'gozleme', koji svakako preporučujemo probati. Tanke kore tijesta, premazane maslacem i ružmarinom, Bogdan puni smjesom svježeg kravljeg sira, fete i blitve te peče na roštilju. Miris će vas dozvati da se uputite #kodPaviljona.

Foto: Sanjin Kaštelan janjeći ragu Matije Bogdana

Upravo isti scenarij ćete doživjeti i u Submarineu jer se s njihove grill ploče šire neodoljivi miris sočnih, tradicionalno izvrsnih burgera – Original i Smokehouse, te dvije verzije krumpirića – Classic i Truffle Grana Padano. Uživat ćete u svakom zalogaju ovih mesnih poslastica koje vam mogu biti poslužene u briošu ili vegan pecivu, kao i u listovima zelene salate, s jednostrukom ili dvostrukom porcijom mesa.

Foto: Sanjin Kaštelan

Za izvrsnu atmosferu brine 'krema' zagrebačke DJ scene, po kojima je poznat baš svaki dobar tulum u gradu, poput DJ Ozrena Kanceljaka, DJ Ree, DJ Mirzaisfab i drugih. Vrhunska hrana i piće još su ukusniji u dobrom društvu uz odličnu glazbu.

Foto: Sanjin Kaštelan