Fuliranje: Od kozica u kadaifu s kimchijem do veprovine i tajnog džema u gulašu

Fuliranje se već profiliralo kao jedna od glavnih gastromeka Adventa, a ove se sezone u delicijama uz taj nazivnik gušta na dvije lokacije, terasi Oleander hotela Esplanade i Strossmayerovu trgu, pa smo provjerili i što se tamo nudi.

Ćevapi ili bakalar-kuglice

Kušanje koje su na terasi Oleander organizirali za novinare potvrdilo je kako nije čudno što je prostorom, na kojemu se pod egidom "Fooling Around" koncentrirala vrhunska gastronomska kvaliteta, već prošao svatko tko se smatra dijelom špice u metropoli. Chefica Esplanadea Ana Grgić Tomić s trostrukom prvakinjom u slastičarstvu Mirjanom Špoljar te koktel-majstorom Vjenceslavom Madićem Kishonijem ponudila je štrukle zapečene u finom vrhnju, ali i pržene repove crvenih kozica u kadaifu s kimchijem i kremom od batata, što je jedan od favorita, a tu su i crème brûlée s crumbleom od keksa Speculaas te topli bread and butter pudding s lješnjacima i čokoladom uz kremu od vanilije, kao i džin s dodatkom đumbira i meda, punč s cimetom i rumom te šumski koktel s bundevom, kestenima i vrganjima.

Prvi je put na Adventu sa svojom kućicom prisutan i chef s dvije Michelinove zvjezdice Deni Srdoč, koji je Nebo Street Style predstavio chicken pita breadom i dvjema vrstama prženih krumpirića, s češnjakom i vlascem te sa sirom, a hit u njegovoj ponudi je pikantni smash burger koji je ocijenjen vrhunskim praktički aklamativno. Očekivano kvalitetan premijerni nastup na Adventu ima i Balon, čiji je chef Stipan Iličić neka tradicionalna jela toga restorana pretvorio u efikasan street food.

Ponajprije su tu jedinstvene rolice s patkom, a svoj poznati bečki odrezak u pročišćenom maslacu sada nudi u sendviču s gelom od brusnica i limunom. Sendviču od svinjske potrbušine vrijedi se vraćati, a zanimljiv izbor za niske temperature je gulaš od hobotnice koji je zaista dobar, iako će se netko možda odlučiti za njoke na mediteranski, pri čemu valja napomenuti i da se u Balonovoj kućici, u kojoj radi čak 13 ljudi, toči pjenušac Kota. Nije to i jedino iznenađenje jer Tač nudi savršeno ispečene ćevape od čiste junetine, a treba probati i kobasicu od crne svinje. Etiketa koja će sigurno steći veliki broj poklonika je i The meat by Nenad Komes, gdje se od odležane junetine rade odlični burgeri, sendviči od trgane svinjetine te dimljene roštiljke.

A kada smo kod kobasica, ni Advent ni Fuliranje ne mogu bez Mate Jankovića. Nastavlja se suradnja s provjerenim dobavljačima, kako je rekao, pa njegov Institut za kobasice nudi kvalitetne frankfurterice, debrecinke, kranjske sa sirom, a obratite pozornost i na turkey wurst, pureću verziju s francuskom salatom.

Taika pak poslužuje svoj poznati salmon roll, sendvič od grilanog lososa u briocheu s creme fraicheom, umakom na bazi vrhnja, uz mrkvu, celer i kisele krastavce, a lanjskome se hitu pridružila i namirnica čije je vrijeme upravo sada, bakalar. Mora se probati onaj kod Crispy Cod Ballsa, bakalar složen u kuglicu i pržen u panko mrvicama, i to prije također odličnog burgera od tune. Ondje imaju i desert Chestnut Rocky Road, kesten pire s rumom i vanilijom, ali i sirupom od datulja i crnom tahini pastom, a pojest ćete baš sve jer su i čašica i žličica – jestivi!

U vrijeme čitanja ovog teksta vjerojatno ćete moći probati i sve što nudi Beg's Plant Based Street Food, koji je u nastupu pomalo omela domaća administracija. No, Beg's Purple Haze prve su sarme na biljnoj bazi, dolaze u ljubičastom zelju s kremom od krumpira, a za kobasicu koja stiže kao Beg's K'baja Grande oni koji su je kušali kažu da nisu prepoznali razliku od mesne.

Popiti se može Kaj Chai, što je rakija od marelice s čajem, a svakako odite i do GINgle Bellsa, gdje ćete Old Pilot's, najbolji svjetski džin, upoznati u novom ruhu. Ponudit će vam kuhani ili džin kojemu je dodana bijela čokolada pa je postao – bijel. A što se tiče cijena na terasi Oleander, rekli bismo kako su odgovarajuće događaju i lokaciji, a nadasve renomeu i kvaliteti koja se u kućicama nudi.

Novi hit je i crumble

Opojan miris širi se i na Fuliranju na Strossmayerovu trgu, gdje kućicu također ima Janković, ali i Ivan Pažanin, a pridružio im se i splitski chef Mario Mandarić, i to porchettom, koja je, kako joj i ime govori, prepoznatljiva po svinjskoj potrbušini. Najbolje idu sendvič sa svinjetinom i karameliziranom jabukom, grožđicama, orasima i senfom te porchetta bowl s coleslaw salatom i prženim krumpirićima, a stoje oko 70 kuna. Ljubitelji jela na žlicu neće pogriješiti počaste li se, za 10 kuna manje, Babinim gulašom od jelena, veprovine i tajnog džema na bazi bobičastog voća.

– Mnoge raduje što imamo i nešto što nije "suho", a privuče ih i ime. Drugim jelom, Nano i Trinana, spojili smo tradicionalno i orijentalno. Riječ je o tri tortilje, a u svaku dolazi drukčiji komad mesa, divljač, vratina i janjetina – objašnjavaju u Bakinoj kućici.

Tradicionalnu kuhinju donosi i Ficlek, u kojemu su prepoznatljive zimske okuse povezali u sarmu, kobasice sa zeljem, pohanog piceka i faširanac u burgeru, a za desert poslužuju domaću pitu od jabuka ili višnje koja stoji 22 kune. Jedan od noviteta slatkoga dijela Fuliranja je i crumble slastičarnice Briocherie u četiri kombinacije.

– Osnova su jabuka i božićni začini, nakon čega ide ručno rađeni biskvit na bazi maslaca, a preko toga vruća krema od vanilije i onda preljev po izboru – opisuju.

I germknedle su nezaobilazne, a one iz radinosti nove artisan pekarnice Boogie Lab prvi su se put našle na Adventu. Nude ih s punjenjem od čokolade i lješnjaka te šljive, a prelivene su kremom od vanilije te posute šećerom. Imaju i slasticu koja je izuzetno popularna u SAD-u, a riječ je o kronutu, hibridu kroasana i krafne. Dolazi također u dva okusa, kikiriki, slani karamel i čokolada te pistacija i vanilija, a košta 35 kuna. •