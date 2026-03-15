jeste li znali?

Nije im svejedno: Ovih se stvari muškarci boje kada je riječ o seksu!

15.03.2026.
u 21:22

Iako se to možda na prvi pogled ne vidi, i muškarci imaju mnoge strahove vezane za seksualnost i intimne odnose. Upravo se takvim strahovima pozabavila skupina čeških psihologa i seksologa koji su ispitali više od tisuću muškaraca starosne dobi između 20 i 45 godina, piše Times of India. 

Obično su žene te koje u sebi nose mnoge strahove, posebno kada je reč o seksualnim odnosima. Boje se da su predebele ili da imaju previše celulita. Strahuju i da nisu dovoljno dobre i da ne znaju raditi neke stvari kao druge žene. Ali i muškarci imaju brige! Vjerovali ili ne, u seksu postoje stvari kojih se muškarci jako boje. Znate li koje su to?

Vrlo očekivano, većina pripadnika snažnijeg spola, njih čak 83 posto, najviše se boji da će njihova partnerica zatrudnjeti. Fobija od neželjenog očinstva uglavnom muči mlađe slobodne muškarce koji se ne osjećaju spremnima za ulogu roditelja, no bliska je i onima starijima u braku, ponajviše zbog financija Iako su u prošla vremena bile itekako na cijeni, djevice su postale druga najgora noćna mora suvremenog muškarca te njih 70 posto priznaje da bi ih zgrozila spoznaja o tome da su svojoj partnerici prvi.

Za noćnu moru broj tri zaslužan je poznati muški ego te se više od 64 posto muškaraca plaši da će ih partnerica uspoređivati sa svojim bivšim partnerima. Nešto više od polovice, njih 53 posto, boji se da će tijekom odnosa ugledati krv, 45 posto strahuje da neće zadovoljiti partnericu, a njih oko 36 posto plaši se bilo kakvih eksperimenata.
