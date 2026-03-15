Jeste li se ikada zapitali što je u seksu ‘normalno’, a što ne? Evo odgovora!

Medijska prezentacija seksualnosti, kažu neki stručnjaci, ozbiljno narušava samopouzdanje žena i potpuno je nerealna. Kao posljedica takva načina govorenja i pisanja o seksualnosti, javljaju se žene koje strahuju da s njima nešto nije u redu, a to dovodi do niza problema, piše Healthline.

Stručnjaci napominju da su mnogi zaboravili ili nikada nisu ni znali kritički razmatrati informacije koje do njih dopiru. Takav način konzumiranja informacija može biti poguban. Tako svakodnevno bombardiranje raznim seksualnim informacijama čini da se mnoge žene osjećaju frustrirano. Ono što vam na prvi pogled treba pomoći, zapravo vam uvelike odmaže. Pritom mislimo na brojne seksualne teme od kojih se stječe dojam da svi ljudi uživaju u božanstvenom seksu. No, što je istina?

Koliko je seksualnih odnosa tjedno 'normalno'? Ovo se pitanje mota po glavi mnogih žena. Stručnjaci kažu da je 'normalno' sve ono što je vama normalno. 'Nema propisanog broja koliko se ljudi trebaju seksati tjedno, mjesečno, godišnje ili bilo kojem drugom vremenskom intervalu. Neki ljudi seksaju se češće, neki rjeđe. Važno je jedino to da količina seksa bude onolika koliko ljudi žele. Drugim riječima, ako vama savršeno odgovara jesan seks tjedno, onda je to za vas normalno. Za nekog drugog to će biti premalo, a za nekog trećeg previše', pojasnio je seksolog William Granzig.