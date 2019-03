Kriza srednjih godina? Ovo vam neće biti drago, evo kada i koga može `uloviti`

Kupnja sportskog automobila, živciranje oko kose koja se stanjuje i koketiranje s ljudima koji imaju 20 godina manje obično se smatraju klasičnim znacima krize srednjih godina. No, čini se da ovaj termin ne može više služiti kao izgovor za loše ponašanje, pokazala su istraživanja koja otkrivaju da je ideja tjeskobe u četrdesetim godinama mit.

Sve veći broj istraživanja sugerira da će se emocionalna previranja jednako dogoditi i osobama od dvadeset i onima od šezdeset godina. Istraživanje na Sveučilištu Massachusetts Amherst, koja su pratila stotine ljudi koji su diplomirali na koledžu između 1965. i 2006. godine, zaključilo je da , kad se napuni 40 godina, ne povećava šanse za krizu srednjih godina, piše Daily Mail.

– S obzirom na pojam i prirodu krize srednjih godina, mnoge će iznenaditi da je to, što se tiče psihologije, mit. Znanstvena istraživanja pokazuju da većina nas proživi krizu srednjih godina, a da je ni ne osjeti psihološki. Čak i oni u četrdesetima, godinama koje se smatraju prekretnicom u krizi srednjih godina, nisu pokazali znakove da pate od takve vrste egzistencijalne tjeskobe koju povezujemo s tim razdobljem života – kaže profesorica psihologije Susan Krauss Whitbourne, koja je vodila istraživanje.

Pojam krize srednjih godina prvi je put skovan 1965. godine kada su rane analize sugerirale da bi se to moglo dogoditi u dobi od 40 do 60 godina. Prilikom istraživanja, pronađena je grupa ljudi koji su iskusili krizu srednjih godina, a to su oni kojima je život krenuo nizbrdo te su donijeli niz loših odluka u odrasloj dobi.

– Čak ni i ove nesretne 50-godišnjake ne smatramo kandidatima za krizu srednjih godina. Njihova nesreća prati ih tijekom čitavog njihova odraslog života, a ne samo tijekom četrdesetih – objašnjava Krauss Whitbourne.

Drugo istraživanje provedeno u Velikoj Britaniji identificiralo je dvadesete godine kao problematično desetljeće u kojem će mnogi proći kroz "krizu četvrtine života". Istraživanje provedeno na Sveučilištu u Essexu prošle godine pokazalo je da 86 posto ljudi u svojim dvadesetima osjeća tjeskobu jer nisu postigli dovoljno toga.