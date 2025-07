Košarkaška ozljeda spasila mu je život: Muškarac (54) završio na pretragama i saznao da ima rak

Mnogi ljudi dožive šok kada saznaju da imaju rak ili neku ozbiljnu bolest i to često sasvim slučajno, tijekom pregleda ili liječenja neke druge, naizgled bezazlene ozljede. Takvi neočekivani nalazi mogu promijeniti cijeli tijek života, otkrivajući bolesti u ranoj fazi kada je liječenje najefikasnije. Tako je jedan muškarac doživio pravi šok kada je sportska ozljeda saznao da ima rak, piše Unilad. Byron Daily (54) pokušavao je držati korak s puno mlađim košarkašima na lokalnom igralištu 2018. godine, a nakon što je tamo zadobio običnu frakturu prsta, otišao je kući i nije tome pridavao posebnu pozornost.

"Igrao sam košarku s nekim 20 i 30-godišnjacima, što uopće nisam trebao raditi, ali dogodilo se da sam krenuo uhvatiti loptu, savio sam prst unatrag i ta mi je ozljeda bila jako poznata, dogodila se već više puta u prošlosti, ali iz nekog razloga nije zarasla ni nakon dva tjedna, što je bilo vrlo neobično", ispričao je Daily za YouTube kanal "The Patient Story". Dodao je da je njegov liječnik primarne zdravstvene zaštite bio vrlo pažljiv u praćenju simptoma i promjena koje su se događale u njegovom tijelu.

Prvo što je liječnik primijetio bilo je povišena razina proteina u mokraći i krvi, pa je, uz Dailyjevu tvrdoglavu frakturu, odlučio ga uputiti specijalistu. Zbog toga što je imao i neke probleme s bubrezima, Daily je posjetio i nefrologa i urologa da bi isključili bilo kakve probleme povezane s prostatom. "Zatim sam otišao hematologu koji mi je napravio biopsiju dan nakon što smo se upoznali", nastavio je. Trebalo je samo dva dana da dobio dijagnozu da ima višestruki mijelom. Taj posebni oblik raka razvija se u plazma stanicama unutar koštane srži, dok zdrave stanice obično proizvode antitijela da bi nas zaštitile od infekcije, objasnila je Zaklada za istraživanje višestrukog mijeloma.

Daily nije shvaćao koliko je situacija ozbiljna dok nije podvrgnut prvom ciklusu kemoterapije. "Onda sam shvatio da je to nešto što je opasno po život i da možda nemam puno kontrole nad tim. Znate, to nije vrsta raka na koju se zapravo možete fokusirati ili precizno odrediti. To nije čvrsti tumor, ovo je krv", rekao je u videu. Kemoterapija je trajala šest mjeseci, s jednom snažnom, posljednjom dozom započetom neposredno prije transplantacije koštane srži.

Godinu dana nakon dijagnoze, Daily je podijelio da se dobro oporavlja nakon transplantacije koja mu je spasila život. "Osjećam se prilično dobro, još uvijek mogu izaći i trčati nekoliko krugova po stazi. Mogu dizati utege. Najvažnije od svega, mislim da sam mentalno i emocionalno čitav, a to je najbitnije“, rekao je. Sada je pozvao gledatelje da budu svoj najbolji zagovornici ako razmišljaju o testiranju.

"Zaista morate postavljati pitanja koja vam možda nisu ugodna, ali su važna za vaše zdravlje. Želite na vrijeme otkriti što god to bilo. Svi ti nalazi ključni su za oporavak, zato nemojte se zadovoljiti liječnikovim odgovorom 'ne znam'. Ako trebate vidjeti specijalista, morate se za to izboriti i pronaći način da budete svoj najbolji zagovornik", zaključio je.