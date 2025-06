S 22 godine dijagnosticiran joj je rak debelog crijeva: 'Ovo su simptomi koje sam mjesecima ignorirala'

Charlotte Lasica iz Sydneya pozvala je javnost da obrate pažnju na znakove raka crijeva, nakon što je sama simptome bolesti mjesecima ignorirala. Početkom 2024., tada 22-godišnja Charlotte počela je osjećati bolove i grčeve u trbuhu, no smatrala je da je riječ o prirodnom dijelu menstrualnog ciklusa ili o nečemu što je pojela, piše Daily Mail.

Tek kada su bolovi postali učestali, a nadutost sve izraženija, prijateljica – studentica medicine – nagovorila ju je da potraži stručnu pomoć. U srpnju je zakazala pregled kod gastroenterologa. U kolovozu su stigli rezultati pretraga: dijagnosticiran joj je rak debelog crijeva u trećem stadiju – bolest se već proširila na obližnje limfne čvorove.

Nakon što je prošla operaciju uklanjanja cijelog debelog crijeva i osam iscrpljujućih ciklusa kemoterapije, u svibnju ove godine proglašena je zdravom. Danas, Charlotte koristi svoje iskustvo kako bi upozorila druge, osobito mlade ljude, na simptome koje ne treba zanemarivati – i potiče ih da vjeruju svojoj intuiciji ako osjećaju da nešto nije u redu.

“Pripisivala sam bolove svom ciklusu ili probavi,” rekla je za ABC News, “Ali tada, u srpnju, bolovi su postali uporni i nisu nestajali. Osjećala sam se stalno naduto i nelagodno”. Zahvalna je prijateljici koja ju je nagovorila na pregled: “Rekla mi je: ‘Moraš ići na pregled’, i to me doslovno spasilo”.

Ispričala je i kako je liječnik bio uvjeren da nije riječ o raku jer je bila “premlada”, no kolonoskopija je pokazala suprotno. “Bio je šokiran. Bila sam mu najmlađa pacijentica kojoj je morao priopćiti takvu dijagnozu”.

U rujnu 2024. Charlotte je podvrgnuta totalnoj kolektomiji – uklanjanju cijelog debelog crijeva – nakon čega je živjela s privremenom ileostomom (stomom), otvorom u trbuhu kroz koji se stolica iz crijeva izlučuje u vanjsku vrećicu.

“Prva dva mjeseca nisam mogla ni pogledati stomu,” priznaje, “Medicinska sestra mi je rekla da ne mogu izaći iz bolnice dok ju ne naučim samostalno mijenjati. Isprva sam to odbijala, ali sada kažem – to je jednostavno moja stvar. Kao što neki ljudi nose naočale ili mjere šećer u krvi. To mi je spasilo život”.

Sljedećih šest mjeseci provela je na kemoterapiji, a u svibnju su rezultati CT-a pokazali da je službeno zdrava. Danas poručuje mladima da ne ignoriraju znakove upozorenja, čak i ako se osjećaju dobro:

“Izvana sam izgledala zdravo, i zato sam stalno mislila da sam dobro. Nisam ni htjela znati – a istina bi mi mogla spasiti život. Želim ispričati svoju priču kako bih potaknula druge da se zauzmu za sebe. Ako ne dobijete odgovore – inzistirajte. Vi poznajete svoje tijelo bolje od bilo koga. Kolonoskopija je ništa u usporedbi s onim kroz što prolazite ako izbjegavate pregled. Zato – napravite je”.

Iako većina dijagnoza pogađa osobe starije od 50 godina, posljednjih desetljeća bilježi se zabrinjavajući porast među mlađima – čak 50 % više slučajeva u dobi ispod 50 godina u posljednjih 30 godina.

Liječnici kao moguće uzroke navode modernu prehranu bogatu ultra-prerađenom hranom, izloženost kemikalijama, sjedeći način života, pretilost, pretjeranu upotrebu antibiotika, zračenje mobitela i čak mikroplastiku u vodi.

Najčešći simptomi uključuju:

promjene u ritmu pražnjenja crijeva (dugotrajan proljev ili zatvor),

osjećaj nepotpunog pražnjenja,

krv u stolici,

bol u trbuhu ili nadutost,

kvržice u trbuhu,

neobjašnjiv gubitak težine,

kronični umor.

Stručnjaci pozivaju svakoga tko primijeti ove simptome da se odmah obrati svom liječniku opće prakse. “Nemojte čekati. Ako osjećate da nešto nije u redu, vjerujte sebi. Rak crijeva nije bolest samo starijih ljudi – sve češće pogađa i mlade”.