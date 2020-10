Koliko je važan seks ženama u srednjim godinama? Više nego što mislite, tvrdi istraživanje

Niska energija, nizak libido i ukupan nedostatak spolnog nagona često su povezani sa starenjem. Unatoč raznim mitovima, studija Sjevernoameričkog društva za menopauzu dokazuje da godine ne moraju utjecati na seksualni život žena, prenosi MindBodyGreen.



Istraživanje se provelo na 3200 žena, a u cilj je bio otkriti kako su se njihovi spolni nagoni mijenjali tijekom ulaska u menopauzu te što žene u srednjim godinama žele od svog seksualnog života.

Mnoga su istraživanja pokazala da je način na koji žene vrednuju seks povezan sa spolnom funkcijom. Suhoća rodnice, što može dovesti do bolnog seksa, i smanjenje razine estrogena, što može smanjiti libido, dva su uobičajena simptoma menopauze koja su dovela do uvjerenja da žene u srednjoj životnoj dobi jednostavno ne žele seks. Međutim, to nije istina.



Ovo istraživanje otkrilo je da je četvrtina žena još uvijek zainteresirana za seks tijekom srednjih godina, a gotovo polovica (45%) žena zainteresirana je za seks u ranim srednjim godinama.



Također su otkrili da je oko 45 posto žena seks u ranim srednjim godinama bio iznimno važan. Za 27 posto žena ostao je važan i tijekom kasnijih godina, dok za 28 posto žena više nije imao toliku vrijednost.



- Za razliku od prethodnih studija koje izvještavaju da se važnost seksa smanjuje kako žene ulaze u srednju životnu dob, otkrili smo da je za četvrtinu žena seks i dalje vrlo važan u tom periodu - rekla je autorica studije i liječnica Holly Thomas.



Štoviše, žene koje su seks smatrale važnim, uglavnom su imale i veće seksualno zadovoljstvo.

