Djevojka u problemu traži pomoć stručnjakinje: 'Varam sadašnjeg dečka s bivšim koji je jako toksična osoba'

Anonimna 22-godišnja djevojka vara svog trenutnog partnera s bivšim - koji baš i nije najbolja osoba. Odlučila je potražiti pomoć i savjet stručnjakinje Deidre koja odgovara putem portala The Sun na slična pisma.



"Iako je moj sadašnji partner jako dobra osoba, ne mogu ga prestati varati s bivšim s kojim sam bila još u srednjoj školi. Čak smo počeli i živjeti zajedno, ali onda sam saznala da me vara. Jednostavno, nismo bili spremni na tako veliki korak. Mučili smo se s pronalaskom i zadržavanjem posla, nismo imali novaca, a ponekad su svađe prerasle u fizički obračun - nije samo on kriv, ponašala sam se i ja tako."

Sve više Hrvata povećava penis bez odlaska pod nož, pogledajte video:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Jedina stvar koja je uvijek bila dobra u njihovoj vezi je seks. Još uvijek su privlačni jedno drugome iako je njihov odnos toksičan. Pokušala ga je blokirati, ali uvijek na kraju promijeni odluku - isto kao i on. Seksaju se uživo, ali i preko interneta, poziva...



"Sadašnji partner ima odličan posao, brižan je, pažljiv... Bojim se da ću to uprskati. Zašto jednostavno ne mogu prekinuti s bivšim?"



Deidre joj je rekla da je s bivšim prošla puno toga, u ključnim godinama odrastanja bili su zajedno. "Osim prijateljstva, osjećate snažnu kemiju i strast jedno za drugo, pa nije čudno što je teško prekinuti taj odnos. Ipak, misli na onu toksičnu stranu tog odnosa. Nasilni ste jedan prema drugome i to bi se vrlo lako moglo ponoviti. Probaj otići na savjetovanje kod stručnjaka koji će moći pronaći dublji razlog zašto se ponašaš ovako i zašto imaš potrebu održavati kontakt s bivšim."

Žena prodaje gole fotografije za deset dolara, a buni se oko seksizma u zajednici: