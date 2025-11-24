Naši Portali
BREAKING
Koje je idealno doba dana za seks? Sve ovisi o vašoj dobi!

VL
Autor
Večernji.hr
24.11.2025.
u 21:37

Uživajte u spontanosti kada možete, planirajte kada morate i ne zaboravite da kvaliteta uvijek nadmašuje kvantitetu.

Za neke je jutarnji seks ultimativni način za početak dana, dok drugi više vole popodnevnu akciju ili dugotrajne večernje avanture. Ali postoji li zapravo “idealno” doba dana za intimnost – i mijenja li se ono s godinama? Istraživanja pokazuju da se partnerski seks najčešće događa kasno navečer, dok je rana večer drugi najpopularniji termin, prenosi Metro

Za samostalne užitke, 16% ispitanika preferira rano jutro, dok su kasno poslijepodne i večer popularniji za isprobavanje igračaka, analnog seksa, BDSM-a ili virtualnog seksa. Spol također igra ulogu – muškarci su općenito najviše raspoloženi između 6 i 9 sati ujutro, dok se žene češće uzbuđuju između 23 i 2 sata ujutro. Ipak, ovo ne znači da je to “najbolje” vrijeme za sve – već ono kada se seks najčešće događa.

Seks po desetljećima: što preferira vaše tijelo

20–30 godina: uzbuđenje i spontanost: Dvaput ćete osjetiti hormonalni vrhunac – energija i libido su na maksimumu, a spontani jutarnji seks može biti idealan. “Dvadesete su najbolje vrijeme za istraživanje i spontanost”, kaže seksologinja April Maria. Hormonske kontracepcije mogu donekle potisnuti libido, pa je u tom slučaju korisno konzultirati se s liječnikom.

30–40 godina: planiranje je ključ: U ovom razdoblju često dolazi do više obaveza, djece ili stresnog posla, pa seks postaje pitanje planiranja. Hormoni više ne diktiraju raspoloženje onako kako su to činili u dvadesetima, ali emocionalna povezanost i intimnost mogu biti dublje. “Seks postaje manje o hormonima, a više o povezanosti i povjerenju”, objašnjava Mike Kocsis, stručnjak za hormonsko zdravlje.

40–50 godina: ukradeni trenuci: Djeca postaju tinejdžeri, stres se smanjuje, a jutarnji ili popodnevni seks može ponovno biti opcija. Menopauza i hormonske promjene mogu smanjiti libido, ali povećavaju svijest o vlastitim potrebama i granicama. Ovdje je ključno stvarati prostor za namjernu, bez pritiska intimnost.

50–60 godina: senzualna jutarnja renesansa: Iako razine estrogena i testosterona opadaju, seks u pedesetima više se odnosi na senzualnost nego učestalost. Maženje, kontakt koža-na-kožu i komunikacija postaju važniji od brzih orgazama. Jutarnji i podnevni termini idealni su za iskorištavanje energije i intimnosti.

60+ godina: popodnevni i večernji užitak: Smanjenje stresa i oslobađanje od profesionalnih i obiteljskih obaveza čine ovo razdoblje zlatnim za uživanje u seksualnosti. Popodnevni i rani večernji trenuci savršeni su za istraživanje intimnosti i novih oblika užitka, bez društvenih pritisaka i vremenskih ograničenja.

Bez obzira na godine, ključ je osluškivati tijelo i prilagoditi vrijeme intimnosti vlastitim potrebama. Uživajte u spontanosti kada možete, planirajte kada morate i ne zaboravite da kvaliteta uvijek nadmašuje kvantitetu.

Za veće zadovoljstvo: Ova tri seksualna položaja vode do najintimnijeg seksa
1/4
