Kako sigurno putovati sa psom? Stručnjak otkrio 5 savjeta kojih se svaki vlasnik treba pridržavati u vožnji

Vožnja automobilom sa psom može biti divno iskustvo, ali i pravi izazov ako niste dobro pripremljeni. Ljubimci često postaju uzbuđeni, znatiželjni ili nervozni tijekom putovanja, a upravo tada sigurnost i udobnost trebaju biti na prvom mjestu. Osim što želite da vaš pas uživa u vožnji, važno je i da budete sigurni da ne ometa vozača te da je zaštićen u slučaju naglog kočenja ili nesreće. Zato je popularni automobilski fotograf i kreator sadržaja na TikToku dao svojih pet najboljih savjeta za sigurnost u vožnji.

Rekao je da je pet savjeta ključno za ljubitelje pasa koji žele putovati automobilom sa svojim krznenim prijateljima, piše Daily Express. Prvo pravilo odnosi se na to da nikada ne ostavljate ljubimce same u automobilu, bez obzira na vremensko razdoblje. Automobili se vrlo brzo mogu zagrijati, a poznati su slučajevi pasa koji su uginuli od toplotnog udara nakon što su ih vlasnici ostavili u vozilu. Preporučuje se da vlasnici povedu životinje sa sobom, ili, ako to nije moguće, da ih ostave kod kuće. Sljedeći savjet je osigurati da je pas pravilno pričvršćen u vozilu.

Za sigurno putovanje s psom potreban je kavez ili pojas za psa. Važno je da pas ne može slobodno "lutati" po vozilu jer to može biti opasno za vozača ili, u najmanju ruku, moguća distrakcija. Kavez također pruža zaštitu psu u slučaju nesreće. Kao treći savjet naveo je nedopuštanje psu da se slobodno kreće jer bi pas mogao postati projektil u prometnoj nesreći i ozlijediti ljude u automobilu ili se sam ozlijediti.

Nadalje, ljubimce treba držati podalje od zračnih jastuka jer su oni dizajnirani isključivo za ljude. Brzina zračnog jastuka mogla bi biti prevelika za psa, posebno za manje pasmine. Zadnji savjet je praviti pauze na dugom putovanju.

To nije korisno samo za ljude koji putuju, već će to cijeniti i vaši četveronožni prijatelji. To vašem psu pruža priliku da pije vode, protegne noge i obavi nuždu. Također će smanjiti vjerojatnost da će pas biti uznemiren.