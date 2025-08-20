Kako do boljeg sna? Stručnjaci su otkrili što zaista djeluje: 'To je najmoćniji alat'

San je ključan za naše zdravlje i dobrobit, no unatoč tome što mnogi od nas teže mirnom i kvalitetnom noćnom odmoru, često se suočavamo s problemima koji nam ga uskraćuju. Bilo da su uzrok stres, brige, loše navike prije spavanja ili zdravstveni problemi, kvalitetan san ponekad ostaje nedostižan cilj. Stručnjaci su odlučili riješiti raspravu o tome koji je trik najbolji za bolji sna. Društvene mreže prepune su raznih trikova za dobar noćni odmor, od lijepljenja usta i proširivanja nosnica do jedenja dva kivija prije spavanja i uzimanja dodataka magnezija. No, tim Supplement Huba objasnio je da, iako su neki savjeti dobri, drugi zamagljuju granicu između stvarne brige za zdravlje i pseudonauke.

Dodali su da je važno konzultirati stručnjake za savjet i ne oslanjati se na savjete influencera. Jedna od najžešćih rasprava u tzv. zajednici za "sleepmaxxing" odnosi se na svjetlo. Neki zagovornici ove metode, poput TikTokera TheEcoBroa koji svojim pratiteljima savjetuje da osiguraju da im soba bude potpuno tamna, kunu se u potpuno zamračenje pa čak i korištenje maski za oči da bi eliminirali svu umjetnu svjetlost. Drugi pak zagovaraju prirodniji pristup, ostavljajući zavjese otvorene da bi se nježno probudili uz izlazak sunca i bolje uskladili s cirkadijskim ritmom tijela, piše Daily Express.

Tim praktičara u Supplement Hubu objasnio je da je svjetlost najmoćniji alat za regulaciju cirkadijalnog ritma i da bi je više ljudi trebalo koristiti. Za savršen noćni san preporučili su ograničavanje plavog svjetla prije spavanja i korištenje zavjesa za zamračivanje ili maske za spavanje da biste blokirali svjetlost tijekom spavanja. Također, otvaranje zavjesa ili izlazak na svjetlo čim se probudite, prije nego što provjerite telefon ili uključite televizor, odličan je način da se osjećate najbolje za dan koji je pred vama.

Tim je dodao da ograničavanje plavog svjetla prije spavanja omogućuje tijelu da proizvodi više melatonina i pomaže u potpori opuštanju tijela. Potpuni mrak dok spavate podržava dublji, neprekidan san. Buđenje uz prirodno sunčevo svjetlo, umjesto umjetnog svjetla ili plavog svjetla, najbolje je za resetiranje unutarnjeg sata i poboljšanje razine energije za sljedeći dan.

"Ako želite dodatno poboljšati svoju rutinu zdravog spavanja, dodaci prehrani s magnezijevim glicinatom mogu poboljšati san smirivanjem živčanog sustava, opuštanjem mišića, uravnoteženjem hormona povezanih sa spavanjem poput melatonina i kortizola, smanjenjem anksioznosti i pomoći u regulaciji ciklusa spavanja i buđenja u mozgu za dublji i mirniji san", zaključili su stručnjaci.