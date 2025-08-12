Želite se dobro naspavati? Ovo je pet najboljih izbora hrane prije odlaska u krevet
Dobar san temelj je zdravog i uravnoteženog života. Tijekom noći naše se tijelo i um obnavljaju, prerađuju informacije i pripremaju za novi dan. Kvalitetan san ne utječe samo na razinu energije, već i na koncentraciju, raspoloženje, imunitet i opće psihofizičko zdravlje. U vremenu kada je svakodnevni stres sve prisutniji, važno je naglasiti koliko je važno osigurati si miran, dug i regenerativan san jer dobar dan počinje dobrim snom.
Nema ništa gore nego ugasiti svjetla, staviti glavu na mekani jastuk i zatvoriti oči samo da biste shvatili da ne možete utonuti u san. Nedostatak kvalitetnog sna može povećati rizik od depresije, debljanja i pretilosti. Provođenje vremena ispred ekrana, stres, alkohol, kofein i temperatura u spavaćoj sobi samo su neki od faktora koji mogu negativno utjecati na vaš noćni odmor.
Iako je općenito najbolje izbjegavati obilan obrok prije spavanja, jer to može poremetiti san i probavu, postoje određeni vitamini i minerali koji vam mogu pomoći da bolje spavate, piše Express. U studiji iz 2012. istraživači su otkrili da magnezij može potaknuti bolji san na različite načine, poput smanjenja hormona stresa kortizola i povećanja hormona koji potiče san. Osobe koje jedu hranu bogatu magnezijem mogu biti pod značajno manjim rizikom od dijabetesa tipa 2.
Iako ne postoji čvrsti dokaz da prehrana izravno poboljšava san, postoje neke namirnice koje vrijedi jesti ako kasno noću osjećate želju za hranom. Benjamin Bunting, sportski nutricionist, vojni instruktor fizičke obuke i osnivač beForm Nutritiona otkrio je pet najboljih međuobroka za spavanje.
Banane: Jedna banana sadrži oko 45 miligrama kalija i magnezija koji su dobri relaksanti mišića i pomažu pri boljem snu. "Oba minerala pomažu opustiti naše mišiće, smanjuju stres i potiču dubok san. Izvrsno piće za prije spavanja je pomiješati jednu bananu sa šalicom običnog ili sojinog mlijeka", rekao je Bunting.
Mliječni proizvodi: Ljubitelje sira razveselit će vijest da je njihova omiljena grickalica uz ostale mliječne proizvode, posebice mlijeko, dobar izvor triptofana, aminokiseline koju tijelo koristi za proizvodnju serotonina i melatonina, odnosno hormona koji nas čini pospanima. "Mliječni proizvodi također sadrže kalcij koji pomaže u proizvodnji melatonina", objasnio je nutricionist.
Kaša: Iako je kaša obično hrana za doručak, ona može biti savršen noćni međuobrok zahvaljujući tome što je prepuna ugljikohidrata, koji pomažu u dostupnosti triptofana, aminokiseline koja se pretvara u serotonin, a zatim u melatonin, hormon koji regulira san. "Bogata je kalcijem, magnezijem, fosforom, silicijem i kalijem, a svi oni mogu poboljšati kvalitetu vašeg sna", rekao je Bunting.
Trešnje: Trešnje mogu poboljšati kvalitetu sna i smanjiti upalu zbog visokog sadržaja melatonina, hormona koji regulira cikluse spavanja i budnosti. "Razmislite o jedenju svježih, smrznutih ili suhih trešanja prije spavanja. Sok od višnje također je dobra opcija, a često ga možete pronaći u supermarketima", savjetovao je stručnjak.
Integralni kruh: Kriška utješnog tosta od cjelovitog brašna s margarinom na vrhu može biti dobar izbor kao izvor složenih ugljikohidrata koji pomažu u boljem snu jer je bogata magnezijem. "Ovaj mineral opušta mišiće i pomaže nam da se opustimo prije spavanja", zaključio je Bunting.