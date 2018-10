Jesu li žene najoštriji suci? Ne žele dijeliti ured s pretilim kolegicama

Stigmatiziranje na temelju tjelesnog izgleda (u ovom slučaju pretilosti) ostavlja nesagledive negativne posljedice na moral, motivaciju pa čak i samokontrolu osobe koja je žrtva ove vrste diskriminacije. Unatoč tome što znanstvenici već godinama glasno upozoravaju na ovaj problem, duboko ukorijenjen stereotip o pretilim ljudima i dalje je sveobuhvatan problem u zapadnom društvu. Štoviše, najnovija istraživanja pokazuju da ženama tijekom natječaja za radno mjesto pretilost može biti prepreka premda zadovoljavaju sve uvjete navedene u natječaju.

Tim psihologa sa sveučilišta Surrey i Sveučilišta u Oxfordu analizirao je na koji način profesionalci iz službe za ljudske resurse ocjenjuju potencijalne kandidate na temelju izgleda, piše Cosmopolitan. Osobe ženskog spola pokazale su se nemilosrdnije u procjenjivanju jer njima su jednako neprivlačni pretili kandidati neovisno kojeg su spola, dok će muškim kolegama pretilost možda zasmetati - ali isključivo kad su u pitanju ženske kandidatkinje. Kod muških kandidata neće primjećivati prekomjernu tjelesnu težinu ili ju neće smatrati relevantnom prilikom odluke o izboru idealnog kandidata.

Znači li to da pretile osobe lošije prolaze na tržištu rada? Prema gore navedenom istraživanju to ne možemo sa sigurnošću tvrditi, ali postoje druga istraživanja koja ukazuju na to da će prijava kandidata s visokim indeksom tjelesne mase za poslodavca imati manju "težinu" od prijave koju će za isto radno mjesto poslati vitka osoba privlačnog izgleda.

- Ono što bez sumnje možemo zaključiti iz navedenih istraživanja jest da tjelesna težina ima utjecaj na atraktivnost kandidata koji se natječe za posao te da su osobe ženskog spola najoštri suci - tvrdi doktorica znanosti Sonia Oreffice, vodeća autorica istraživanja.

Nije lako prisiliti se da kod drugih ljudi zanemarimo osobine koje prema vlastitim uvjerenjima smatramo negativnim. Međutim, možemo barem pokušati na način da preispitamo negativnu reakciju koju na prvi pogled u nama izaziva izgled određene osobe. Stavimo li na trenutak po strani društvene stereotipe, možemo se zapitati imamo li barem jedan konkretan dokaz da kandidat koji nam se na prvu nije svidio temeljem fizičkog izgleda neće biti u stanju izvršavati svakodnevne zadatke ili neće biti vrijedan našeg povjerenja. Ako je odgovor na ova pitanja "ne" pravi je trenutak da toj osobi pružimo priliku prije nego ga u startu odbacimo kao potencijalnog kandidata. Takvim ponašanjem pomoći ćemo i njemu i sebi. Postoji, naime, još jedno istraživanje koje dokazuje da što manje sudimo loše o drugima i o sebi imamo bolje mišljenje.