Većina vozača ne uspijeva odgovoriti na ovih pet osnovnih teorijskih pitanja - možete li vi?

Independent Advisor Car Insurance napravio je mini teorijski test kako bi otkrio koliko su vozači na cesti zapravo upoznati s određenim pravilima. Nakon anketiranja 2010 vozača, tvrtka je otkrila da nevjerojatnih 88 posto vozača nije odgovorilo na ovih pet osnovnih teorijskih pitanja, piše Mirror.

Štoviše, više od polovice bi palo na teorijskom ispitu da ga danas ponovno polažu. Dakle, smatrate li da još uvijek imate ono što je potrebno za prolaz - ili trebate ponovno učiti? U ovom scenariju, prolazna ocjena je 80 posto - što znači da trebate točno odgovoriti na četiri od pet pitanja da biste prošli:

1. Što označavaju trokutasti prometni znakovi?

2. Koja svjetla, ako ijedna, treba upaliti tijekom vožnje autocestom noću, kada su ispred vas automobili?

3. Koje je zakonsko ograničenje brzine na na cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila i brzoj cesti, ako nikakvi znakovi ne pokazuju drugačije?

4. Koliko je ograničenje brzine za osobne automobile kad vuku drugo, neispravno vozilo?

5. Što trebate učiniti ako morate brzo usporiti dok vozite autocestom?

Ako ste se mučili s ovim pitanjima, možda bi bilo vrijedno ponovno se upoznati s Zakonom o cestovnom prometu. Ako mislite da ste uspjeli na testu, čestitamo - odgovori su u nastavku:

1. Upozorenja

2. Kratka svjetla

3. 110 km na sat

4. 40 km/h

5. Upaliti sva četiri žmigavca

Šokantno, 21 posto ispitanika nije moglo prepoznati prometni znak 'upozorenje', a svaki peti mislio je da bi trebali upaliti duga svjetla kada voze autoputom noću - što bi moglo zaslijepiti vozače. Oni u dobi od 17 do 24 godine imali su veću vjerojatnost da će pasti na testu, a jedan od 10 nije imao niti jedan točan odgovor.