Jeste li znali? Ovo su neobične činjenice o seksu koje bi mogle iznenaditi mnoge!

Za početak se podsjetimo, osim što će vas učiniti sretnijom osobom, seks može ublažiti i bol. Kako? Stimulacija klitorisa i vagine potiče otpuštanje endorfina te omogućava liječenje boli bez uzimanja tableta. Barem tako stoji u rezultatima istraživanja provedenih na sveučilištu u New Jerseyu. Uz to je dobra vježba za zdravo srce i zdravu prostatu, a nakon samog čina možete zaboraviti na stres!

Ako i mislite da znate sve o seksu, ovih nekoliko činjenica sigurno će vas zabaviti i nasmijati. Uživajte i ne zaboravite da su neke znanstveno dokazane, ma koliko čudno zvučale, piše Coats Counseling.

Muškarci i penis: Prosječna dužina penisa u erekciji je 12,7 do 17,8 centimetara, a čak 5 posto muškaraca u dobi od 40 iskusi neki oblik erektilne disfunkcije, dok isti problem ima 15 do 25 posto muškaraca od 65.

Seks i masturbacija: Tijekom odnosa tijelo ispušta hormone koji blagotvorno utječu na organizam pa je samim tim nakon seksa svaki zadatak lakši, kao i nakon masturbacije. Što se tiče trajanja seksa, savršen seks traje između sedam i 13 minuta. Naime, jedno istraživanje otkrilo je kako mnogi smatraju da je seks u trajanju jedne do dvije minute prekratak, a seks duži od 13 minuta predugačak. Optimalno je, čini se, deset minuta. Osim toga, znanstvenici klinike Mayo pak tvrde da redoviti seks može produžiti život deset do 12 godina. Stres također otklanja bol, stres i depresiju.

Prvi put: Prosjek godina u kojoj muškarci gube nevinost je 16,9 dok je kod žena ta granica malo pomaknuta i iznosi 17,4 godina.

Varanje: Muškarci najčešće varaju između treće i šeste godine veze.

Orgazam: Prilikom seksualnog odnosa orgazam će doživjeti 75 posto muškarac, dok će vrhunac dostići samo 29 posto žena.

Seksualne poze: Poza koju najviše prakticiraju vjenčani parovi je misionarska. Prakticira je čak 85 posto bračnih parova.

Seksualni partneri: Dvije trećine studenata priznalo je kako je imalo vezu bez obveza. Čak polovina njih priznala je kako su u toj vezi prakticirali sve oblike seksa, 22,7 posto priznalo je kako su imali samo snošaj, a osam posto njih priznalo je kako su radili sve osim snošaja. Žene tijekom života u prosjeku imaju četiri seksualna partnera, dok muškarci imaju sedam partnerica.

Ljubavna veza: Parovi koji su u vezama dužima od pet godina, imaju manje šanse da obole od depresije ili da se odaju alkoholu ili drogama pokazalo je istraživanje s Novog Zelanda ku kojem je sudjelovalo 1000 ljudi. Zanimljivo je i da s godinama pada broj seksualnih odnosa, ali kvaliteta seksa je bolja slažu se znanstvenici.

Mjesta za seks: Većina ljudi do trideset godina prakticirala je seks na otvorenom, a najčešća mjesta za takve aktivnosti su parkovi, dvorišta, klupice. Čak 76 posto žena koje su spavale s istim spolom, doživjelo je orgazam, dok je vrhunac prilikom seksualnog odnosa sa suprotnim spolom doživjelo njih svega 50 posto, pokazalo je jedno istraživanje provedeno na uzorku od dvije tisuće osoba.