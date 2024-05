Jeste li ikad čuli za 'Zonu smrti'? To je jedino mjesto na svijetu gdje se možete legalno izvući s ubojstvom

Ako je ikada postojalo mjesto za počinjenje savršenog zločina, to bi vjerojatno bio ovaj komad američke zemlje. Osim što je prepuno izvanrednih hidrotermalnih i geoloških obilježja, područje očuvanja također se može pohvaliti 'zonom smrti' gdje biste teoretski mogli nekoga ubiti i za to ne odgovarati, piše LADBible

Možda se pitate zašto su, zaboga, takve informacije javno poznate jer, budimo iskreni, zvuči kao raj za kriminalce - ali američki dužnosnici još uvijek nisu stigli razjasniti cijelu stvar. Vidite, Nacionalni park Yellowstone je nevjerojatan na mnoge načine, uključujući i svoju veličinu. U osnovi zauzima veliki dio Wyominga, ali se proteže i u susjedne države Montanu i Idaho.

Vjerovali ili ne, ovo je stvorilo velike probleme kako policiji tako i čuvarima parkova, jer otvara bizarnu pravnu rupu koja u biti onemogućuje kazneno gonjenje za bilo koji veći zločin. Da budemo jasni, ovo se odnosi samo na Zonu smrti od 50 četvornih milja, a ne na cijelu nacionalni park.

Ali, ako ste hipotetski ikada morali prekršiti zakon, Zona smrti bi vjerojatno bila pravo mjesto za to. To je zato što postoji nešto poput klauzule o izlasku iz zatvora u sitnim slovima američkog ustava. Prema šestom amandmanu, porote u federalnim kaznenim predmetima moraju biti sastavljene od ljudi koji su iz okruga kao i iz države u kojoj je zločin počinjen.

Dakle, u ovom slučaju - recimo netko zločin je počinio u Zoni smrti. Kao što znamo, Yellowstone se izlijeva u Idaho, ali nitko ne živi u ovim dijelovima nacionalnog parka osim medvjeda, losova i drugih divljih životinja - koje neće biti pozvane u porotu. Ali, zanimljivo, budući da se veći dio Yellowstonea nalazi u drugoj državi, okrug Wyoming ima potpunu nadležnost nad cijelim nacionalnim parkom.

To znači da kad bi osoba koja je počinila zločin bila izveden pred sud zbog jezivog ubojstva i pozvala se na svoje pravo prema šestom amandmanu da ima porotnike iz oba područja, to bi tehnički bilo nemoguće. Američki pravosudni sustav to ne bi mogao ispuniti jer nitko ne živi u području Yellowstonea u Idahu, što znači da se porota ne bi mogla formirati i zločinac bi, u teoriji, bio oslobođen.

Ovaj vrlo važan problem došao je na vidjelo tek 2005. godine, kada je profesor prava Brian C Kalt pisao o šestom amandmanu i zamislio hipotetski dio SAD-a u kojem možda nema dovoljno ljudi za formiranje porote. Užasnut otkrićem da takvo mjesto doista postoji, podnio je peticiju američkoj vladi da zatvori rupu u zakonu za slučaj da je netko doista pokuša iskoristiti...iako je zatvaranje Zone smrti još uvijek na popisu obaveza Kongresa.

Nevjerojatna pravna rupa na kraju je postala osnova za bestseler kriminalistički roman Free Fire, s autorom C.J. Boxom koji se savjetovao s profesorom Kaltom o detaljima vezanim uz Zonu smrti.

No, bez obzira na navodno bezakonje u zoni, nitko još nije stvarno ispitao zakonitost Zone smrti jer u zoni nije bilo zabilježenih kaznenih djela. Najbliže što je itko došao je lovokradica koji je ilegalno upucao losa u drugom dijelu Yellowstonea gdje bi bilo teško, ali ne i nemoguće formirati porotu.

Umjesto toga, savezni sudac je odlučio da se krivolovcu može suditi na drugom sudu, lovokradica se žalio na sličnim pravnim osnovama Zoni smrti, ali sud je odbacio argument i on je na kraju priznao krivnju.

Recimo to ovako, ako vas uhvate u ubijanju ljudi u Zoni smrti, sigurno bi pronašli način da vas kazneno gone. Zastupnik Demokratske stranke u Boiseu, Colin Nash, rekao je o rupi u zakonu: ‘Nikakvi zločini nisu počinjeni, za koje sam ja svjestan, i koji nisu procesuirani. Ali, svaki put kad se u ovom području dogodi nestanak visokog profila, pomislim na ovo - a prošle godine bila su dva’.

