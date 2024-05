Pronašla je skrivenu poruku prijašnjih vlasnika kuće kada je skinula tapete: 'Upozorili su me'

Jedna je žena ostala zapanjena kada je u svojoj kući pronašla rukom pisanu poruku skrivenu ispod tapeta. Ona je bila usred renoviranja svoje kuće kada je otkrila poruku upozorenja koju joj je prethodni vlasnik ostavio da joj pomogne oko uređenja. Rukom napisana poruka otkrila je koliko će rola tapeta biti potrebno za prekrivanje sobe nakon što je stari vlasnik pogriješio, piše Mirror.

Poruku je potpisao netko po imenu 'Jon' 21. prosinca 1997. - što znači da je ostala skrivena gotovo 30 godina. Mama iz Australije bila je toliko zapanjena svojim otkrićem da je na Facebooku podijelila sliku korisnog savjeta.

Foto: facebook

U poruci je stajalo: ‘Ako ikad budete trebali ponovno lijepiti tapete u ovu sobu, trebat će vam osam rola tapeta. Kupio sam samo šest rola po 17 dolara po roli [21. prosinca 1997.] i nisam imao dovoljno. To me stvarno razljutilo’.

Nakon što je podijelila ovo u Facebook grupi za ‘uradi sam’ projekte, brzo ju je preplavilo mnoštvo komentara ljudi koji su hvalili ovu ideju. Neki su je nazvali 'pametnom' i 'promišljenom', a jedna se osoba našalila: 'Jednostavno možete osjetiti frustraciju'.

Drugi je rekao: ‘Ovo je apsolutno briljantno’, dok je treći u šali uputio dobre želje Jonu: ‘Hvala na savjetu, Jone. Nadam se da si konačno prebolio to. Siguran sam da je to priča koja se još uvijek prepričava’. No jedan korisnik Facebooka pronašao je manu u savjetu i istaknuo da tapete dolaze u različitim širinama i duljinama.

