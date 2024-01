Jeste li ikad čuli za strah od orgazma? On postoji, ali i dalje možete imati odličan seks

Iako seks nije aktivnost s ciljem, orgazmi su prilično dobar nusprodukt zabave u spavaćoj sobi. Postoje bezbrojne igračke, položaji i savjeti, svi osmišljeni kako bi vam pomogli da tamo stignete. Stoga možda i ne čudi da je jedan muškarac bio malo zbunjen kada je njegova partnerica priznala da se boji orgazma, piše Metro.

Pišući na Redditu, objasnio je da je njegova žena sa seksom čekala do vjenčanja, a sada su se bacili na posao. Napisao je: 'Prva noć je bila sjajna. Imali smo predigru, ona je imala oralni seks, a onda smo imali penetraciju. Sve joj se to svidjelo... no ona se još uvijek se nije približila orgazmu. Kada je napokon trebala imati orgazam počela se tresti i briznula je u plač'.

'Objasnila mi je da voli seks, ali da joj je orgazam zastrašujući. Ovo se dogodilo više puta', dodaje. Čini se da je njegova supruga, koja nema povijest traume, duboko uplašena. 'Ne moći doživjeti orgazam i bojati se orgazma dvije su različite stvari', piše, 'Potpuno je izbezumljena i samo danas je plakala oko pet puta. To je sve o čemu ona može pričati i misliti. Ona nema želju ponovno pokušati doživjeti orgazam i čini se da je sigurna da što god da osjeća ne može biti vrijedno nelagode'.

Iako se možda čini neobičnim, ova žena nije jedina. Zapravo, klinička seksologinja i terapeutkinja, Ness Cooper, kaže da je strah od orgazma vrlo čest. 'Mnogo je razloga zašto bi ljudi orgazme mogli smatrati zastrašujućima, kaže ona, 'Možda jednostavno trebate promijeniti vrstu stimulacije - na primjer, neki ljudi smatraju da su vibratori preintenzivni'.

'Ili, ako ste prvi put u orgazmu, možda se bojite da je ono što osjećate nešto zlokobnije - a zapravo je to samo orgazam', kaže. U igri su i drugi fizički čimbenici. 'One s bolovima u zdjelici kao što su PCOS i endometrioza mogu smatrati orgazme bolnima i pokušati ih izbjeći', dodaje, ''Neki ljudi također dožive grčeve dna zdjelice nakon orgazma, uključujući i muškarce'.

Međutim, Ness kaže da ovaj strah može biti povezan i s vašim mentalnim zdravljem. 'Ako se emocionalni incident ili okidač dogodio u posljednje vrijeme, to može utjecati na to kako se osjećate zbog seksa ili orgazma. Ovo nije uvijek izravno povezano sa seksom ili vašim seksualnim partnerom. Na primjer, tuga se ponekad može pojaviti u spavaćoj sobi, a orgazam može izazvati neočekivane emocije. To je zato što su način na koji mozak obrađuje zadovoljstvo i bol vrlo povezani', dodaje.

'Strah od orgazma također može potjecati iz povijesti traume, a ako je to slučaj, dobivanje stručne podrške može biti od pomoći', kaže. Ness dodaje da postoji i stanje koje se zove postkoitalna disforija (PCD), koje uzrokuje negativne osjećaje nakon seksa: 'Još uvijek ne znamo u potpunosti zašto ljudi doživljavaju PCD. Ali, neki teoretiziraju da se to događa nakon što netko doživi intenzivno oslobađanje hormona nakon seksa i orgazama'.

A, Ness ističe da 'kulturološki i generacijski sram također može dovesti do tuge nakon orgazma'. Ako strah od orgazma stvara probleme vama ili vašem partneru, postoje stvari koje možete učiniti kako biste pomogli. Prvo, zapamtite da seks nije usmjeren samo na orgazam. 'Postoji širok raspon fizičkih i emocionalnih osjeta koje možete istražiti sa svojim partnerom', kaže Ness.

Zatim, idete polako. 'Reguliranje tempa također može pomoći nekima koji se bore s orgazmom jer im omogućuje da uspore iskustvo i budu prisutniji u trenutku', kaže Ness, 'Također omogućuje mozgovima nekih ljudi da uhvati korak s onim što se događa izvana i iznutra tijekom seksa, što znači da nekima može biti od pomoći da kažu što funkcionira, a što ne'.

Njega nakon orgazma također je važna, pa svakako recite što biste željeli da se dogodi nakon orgazma. Ness objašnjava: 'Ovo vam može pomoći da se nakon seksa osjećate više prizemljeno i dobro'. Ness također predlaže da pokušate s metodom 'idi i prekini' seksualnog užitka, koja uključuje redovite pauze, dodajući: 'Ova metoda vam pomaže da naučite o stvarima koje vam nisu ugodne i kada ste dosegnuli svoje granice'.

'Ne možemo spriječiti svaku nelagodu u životu, ali za neke možemo naučiti više o tome kada nam stvari postanu previše. Ova vam metoda daje priliku da budete svjesni kada ovaj trenutak 'zaustavljanja' počinje normalno, tako da možete smanjiti aktivnost prije nego što dođe do točke okidanja', zaključuje.

