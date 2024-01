Imala seks za jednu noć pa je došla do šokantnog otkrića: ‘Moj dečko me prevario s istim muškarcem!’

Saznati da vam je partner bio nevjeran nešto je što nitko ne bi želio doživjeti, no jedna je žena bila zapanjena kada je saznala da su ona i njezin dečko varali jedno drugo - s istom osobom. Šokantno otkriće uslijedilo je kada je žena priznala da je spavala s prijateljem svog dečka, a zatim se počela pitati vara li je i njezin dečko pa je odlučila pregledati njegov telefon, piše Mirror.

Međutim, ostala je zaprepaštena kada je pronašla fotografije na kojima su njen dečko i taj isti prijatelj - goli. Pitala se kakva bi to osoba bila s oboje i nije mogla vjerovati što se dogodilo. Anonimna 23-godišnjakinja objasnila je kako je godinu dana bila sa svojim 26-godišnjim dečkom prije nego što je upoznala njegovog prijatelja sa fakulteta.

Znala je da je u "problemu" kada je prvi put vidjela prijatelja svog dečka jer je smatrala da je "prekrasan" i osjetila je "instantnu privlačnost". "Moj dečko je otvorio nekoliko piva, onda smo popili vino i on se brzo napio i nakon toga otišao u krevet. Prijatelj i ja smo upalili neki film, ali čim je počeo, on je krenuo flertati sa mnom. Na kraju smo se seksali posvuda - na sofi, podu i kuhinjskom stolu, sve dok je moj dečko spavao na katu", objasnila je.

Žena je tada tvrdila da je taj prijatelj uvijek koketirao s njom, ali bi njezin dečko uvijek bio prisutan tako da se nikad ništa nije dogodilo. U anonimnom pismu The Sun-ovoj Dear Deidre opisala je: "Ne znam je li to zato što imam grižnju savjesti, ali nešto me natjeralo da se zapitam gdje je moj dečko bio jedne noći. Kriomice sam pogledala njegov telefon i nisam bila spremna na ono što sam zatekla — gole slike njegovog prijatelja, neke mojeg dečka i na jednoj su bili zajedno."

Šokirana onim što je vidjela, zapitala se je li to karma što je spavala s obojicom ili je njezin dečko to namjestio i nagovorio ga na to. Savjet koji je dobila bio je da razgovara sa svojim dečkom i vidi što se događa i vidi mogu li jedno drugome oprostiti ili ne.

