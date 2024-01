56-godišnjakinja priznala: 'Muškarci mojih godina su dosadni, moj trenutačni dečko ima 23 godine'

Nakon što je izlazila s nizom 'čangrizavih' muškaraca u 40-ima, Elaina St James odlučila je napraviti promjenu. Dakle, s 56 godina, manekenka je obećala da će izlaziti samo s muškarcima u 20-ima, a trenutno je u vezi s 23-godišnjakom. Elaina je rekla za Metro: 'U prošlosti sam imala ljubavnike koji su bili mlađi od mene, ali on je dosad najmlađi. Volim njegov dječački izgled, slatko ponašanje i vitalnost. Tako je pozitivan, opušten, ima sjajno tijelo i punu kosu'.

Elaina, koja je odlučila ne imenovati svog trenutnog dečka, posebno uživa u mlađahnijem izgledu muškaraca koji nisu njezine dobi. Dodala je: 'Za razliku od starijih muškaraca, mladići imaju sjajna tijela, mekana su na nekim dijelovima, a na drugima baš i ne. Neću izlaziti ni s kim tko legalno ne smije piti alkohol u Americi, ali ne mogu više zamisliti da izlazim s nekim starijim od 40 godina jer su tada mrzovoljni starci'.

To Elainu čvrsto svrstava u kategoriju žena koje se često nazivaju pumama - ali nju nije briga. 'Često me zovu MILF ili puma, ali sviđa mi se to. Fenomenalno je imati ovu seksualnost kao dio mog života nakon 50 godina', objasnila je.

Elaina je u prošlosti izlazila s muškarcima svoje dobi, ali brzo joj je dosadila ista stara rutina i nije imala suosjećanja za njihove zdravstvene ili emocionalne probleme. Rekla je: 'Starci imaju loše stavove i puno prtljage. U spavaćoj sobi uvijek je ista stvar, ista pozicija. Seks ili nije postojao ili je bio posao - nije bilo spontanosti ni želje'.

VEZANI ČLANCI:

Otkrila je i da je za nju 's mlađim muškarcima seks nevjerojatan'. 'Oni su živahni, razigrani i uživaju u zadovoljavanju starije žene. Njima je moja starija koža egzotična. Oni vole moj celulit i činjenicu da moje grudi nisu prpošne. Za njih je raj istraživati ​​ostarjelo tijelo', rekla je.

Iako je uzbudljiv i zabavan seksualni život glavni prioritet za Elainu, ona je također pronašla druge prednosti u vezi s mlađim muškarcima, iako nijednu od njih ne vidi kao materijal za dugoročnu vezu. Rekla je: 'Starci se brinu oko mirovine ili plaćanja alimentacije za djecu bivšim ženama. Mladi ljudi imaju svoj novac, žele doživjeti zabavna iskustva sa mnom i izaći van. Ne želim se udati za ove muškarce, nisu oni za dugoročne veze, ali završila sam s muškarcima svojih godina'.

VEZANI ČLANCI:

A Elaina je željela potaknuti druge da se upuste u vezu s razlikom u godinama. Dijeli videozapise sa svojih 440 tisuća pratitelja na Instagramu, dijeleći prednosti izlaska s mlađim muškarcima. I nisu samo Elaina i njezin dečko ti koji uživaju u vezi s razlikom u godinama. Međugeneracijski parovi trebali bi biti jedan od najvećih trendova 2024., prema aplikaciji za spojeve Bumble.

Ona ima 22 godine, a njezin suprug 65: 'U hotelu nam uvijek daju odvojene krevete!'