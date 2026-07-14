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Summer Dream

Od trenda do uspomene, najbolji odabir nakita

Foto: ZAKS
1/6
VL
Autor
Promo
14.07.2026.
u 09:36

Ljeto ima poseban način da obične trenutke pretvori u uspomene. Dugi dani, tople večeri, putovanja, susreti i prizori koje želimo pamtiti još dugo nakon što sezona prođe - sve to čini ljeto razdobljem kojem se uvijek iznova vraćamo.

Upravo iz tog osjećaja nastaje Summer Dream, priča o ljetu koje izgleda gotovo nestvarno, ispunjeno svjetlošću, emocijama i trenucima koji ostaju s nama. U Zaks svijetu, to je ljeto u kojem nakit nije samo završni dodatak, već dio uspomena koje nosimo sa sobom: na večeri uz more, ljetnom vjenčanju, šetnji gradom ili u onom spontanom trenutku koji kasnije postane najdraži.

Foto: ZAKS

Zlato koje prati ljetnu svjetlost

Ljeto i zlatni nakit prirodno se nadopunjuju. U danima kada sve djeluje toplije i opuštenije, zlatni komadi dobivaju posebno mjesto u svakodnevnom stilu. Oni nisu samo dodatak odjevnoj kombinaciji, već suptilan naglasak elegancije, osobnosti i trenutka.

Ovog ljeta Zaks donosi nakit koji se lako uklapa u ljetni ritam, ali istovremeno ostavlja dojam. To su komadi za dnevne kombinacije i posebne večeri, za trenutke koje želimo zapamtiti i uspomene koje želimo sačuvati.

Među njima se posebno ističe zlatni set Zrake elegancije, inspiriran motivom svjetlosti — onim trenutkom kada sunce dotakne površinu mora, kada se zlatni odsjaj pojavi u kasnom poslijepodnevu ili kada nakit u pokretu uhvati savršen tračak svjetla.

Zlatni prsten, naušnice i privjesak Zrake elegancije zajedno stvaraju skladan set nadahnut ljetnom svjetlošću. Prozračna forma, zlatni odsjaji i motiv koji podsjeća na sunčeve zrake čine ih idealnim odabirom za ljetne dane i večeri u kojima želimo nositi nešto elegantno, ali dovoljno upečatljivo da se pamti.

Zlatne naušnice: Zrake elegancije
Foto: ZAKS

Zlatni privjesak: Zrake elegancije
Foto: ZAKS

Zlatni prsten: Zrake elegancije
Foto: ZAKS

Ljeto koje nosimo sa sobom

Ljeto često prođe brže nego što bismo željeli, no ono što ostaje su uspomene: večeri koje su trajale dulje od planiranog, pogledi prema moru, smijeh za stolom, posebni susreti i mali trenuci koji s vremenom postanu veliki.

Upravo zato omiljeni komad nakita često nosi više od svoje ljepote. On čuva mjesto, osjećaj i vrijeme. Može nas vratiti u ljetnu večer, na putovanje ili u trenutak koji želimo dugo pamtiti.

Summer Dream je ljeto u zlatnom izdanju — elegantno, toplo, emotivno i stvoreno za uspomene koje ostaju.

Jer nestvarno dobro ljeto zaslužuje nestvarno dobar nakit.

Zaks Summer Dream nakit možete pronaći u Zaks poslovnicama diljem Hrvatske i na Zaks webshopu.

Foto: ZAKS

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zlato nakit Zaks

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