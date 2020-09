Je li ovo oglas za posao iz snova? Nude poziciju na kojoj morate brinuti o dva otoka, ali jedna stvar ne zvuči privlačno

Za sve one koji su se zasitili rada u uredu od 9 do 17, australski greben Low Isles ima rješenje. Oni, naime, traže osobu čiji bi zadatak bio čuvati otoke i brinuti o istima. Na dva tropska otoka koja su udaljena 15 kilometara od Port Douglas grada u Queenslandu osoblje bi trebalo brinuti o održavanju zgrada i infrastrukture što uključuje solarni elektroenergetski sustav i kanalizaciju, te povezivanje s turističkim operaterima. Uvjeti također uključuju čišćenje zahoda i brigu o biljkama.

