Javni zahodi puni su bakterija: Uz ove savjete zaštitite se tijekom korištenja

Poznato je da su javni zahodi mjesta s puno bakterija i vrlo lako možete pokupiti neku infekciju, a u vrijeme pandemije još je važnije voditi računa o zaštiti i kloniti se mjesta za koja znamo da su izvor zaraze. Ipak, neke situacije nas natjeraju da se koristimo zahodima po šoping centrima, kafićima i sličnim mjestima. Tada se sjetite ovih uputa i zaštitite se, prenosi Health.



Fizička udaljenost

Iako vam je možda već dosta slušanja o ovoj mjeri, ona je iznimno bitna. Držite se barem nekoliko metara dalje od drugih ljudi, a ako ne možete, prekrijte usta i nos maskom. Ako toalet nije toliko velik, nastojte ga ne koristiti dok je velika gužva.



Površine dirajte s maramicom u ruci

Teško je izbjeći dodirivanje nekih površina, od kvake na vratima do slavina, ili kutije za toaletni papir. No pripremite dovoljno maramica, kako biste ih mogli lako uzeti u ruku i tako dirati sve te površine s maramicom u ruci. Kad završite s korištenjem tih prostora, odmah ih bacite u koš i dobro operite ruke.



Što manje vremena provodite unutra

Što duže ostanete u zahodu, to je veća vjerojatnost da se zarazite, kaže Anne Rimoin, profesorica epidemiologije na UCLA Fielding školi javnog zdravlja. Obavite nuždu, dobro operite ruke i izađite van. Ne razgovarajte s prijateljima unutra, ne popravljajte šminku ni frizuru ako baš ne morate.

Djevojke testiraju partnere: “Mogao si biti bolji prema meni danas...” Reakcije su urnebesne!

Nosite masku

Samo se sjetite da voda iz zahoda može 'putovati' i do tri metra okolo, a prepuna je bakterija i virusa. Nešto od tih sitnih čestica dospije i na naše lice, sigurno. Nosite masku cijelo vrijeme dok ste u zahodu.



Ne koristite sušila za ruke

Kad završite s pranjem ruku, osušite ih papirnatim ručnikom ili maramicom, umjesto sušilom za zrak, savjetuju stručnjaci. Istraživanja pokazuju da se iz sušilice mogu širiti bakterije, i to oko 15 metara oko iste pa je bolje obrisati ruke papirom. Nakon što osušite ruke nemojte odmah bacati papir. Umjesto toga, s njim u ruci otvorite kvaku na vratima, kako biste izašli iz zahoda čistih ruku, pa ga tek onda bacite.