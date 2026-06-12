Znanstvenici otkrili zašto mačke ostavljaju hranu u zdjelici, a razlog nije uvijek sitost

Nije rijetkost da mačke nakon jela ostave dio hrane u zdjelici, a razlog nije uvijek to što su site. Japanski znanstvenici otkrili su da važnu ulogu u tome ima miris hrane, koji može utjecati na njihov apetit više nego što se dosad mislilo. Japanski istraživači sa Sveučilišta Iwate otkrili su da mačkama apetit slabi kada se naviknu na miris hrane koju jedu, dok ih novi mirisi mogu potaknuti da ponovno posegnu za obrokom, prenosi Japan Times.

Istraživanje koje je vodio profesor Masao Miyazaki, od siječnja 2023. do veljače 2026. godine, analiziralo je obrasce ponašanja 12 zdravih mačaka u dobi od tri do 15 godina. Tijekom eksperimenta mačke su nakon 16 sati bez hrane dobivale obroke u trajanju od deset minuta, nakon čega je slijedila desetominutna pauza. Ciklus se ponavljao šest puta. Znanstvenici su pritom pratili koliko hrane mačke pojedu te kako na njihov apetit utječu različite vrste hrane i mirisi. Rezultati su pokazali da su mačke postupno jele sve manje kada su svaki put dobivale istu hranu. Mnoge od njih ostavljale su dio obroka u zdjelici.

Kada su istraživači ponudili različite vrste hrane, primijetili su porast interesa za jelo. Zanimljivo je da je i sam miris druge hrane bio dovoljan za poticanje apetita, iako su mačke tijekom cijelog eksperimenta zapravo jele istu hranu. Ovo istraživanje, objavljeno u znanstvenom časopisu Physiology & Behavior, sugerira da mačkama apetit opada kada se naviknu na određeni miris hrane, dok ga novi podražaji ponovno mogu potaknuti. „Nadamo se da će naše istraživanje pomoći bolesnim mačkama koje imaju problema s uzimanjem hrane te da će dodavanje novog mirisa njihovim obrocima povećati apetit i unos hrane", rekao je Miyazaki.

Dakle, ako vaša mačka stalno ostavlja hranu u zdjelici, možda je vrijeme da u njezinu prehranu unesete malo promjene. Iako su mačke bića navike, čini se da im ista hrana iz dana u dan ne odgovara uvijek. Ako primijetite takvo ponašanje, u dogovoru s veterinarom možete pronaći nekoliko odgovarajućih opcija hrane koje ćete zatim povremeno izmjenjivati.