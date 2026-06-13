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Mislite li da imate savršen vid? Pronađite mačku na ovoj fotografiji u samo pet sekundi!

Reddit
VL
Autor
Ana Hajduk
13.06.2026.
u 06:00

Mozgalice poput ove podsjećaju nas da se i u naizgled svakodnevnim situacijama kriju mali izazovi koji nas mogu nasmijati i potaknuti da gledamo svijet drukčijim očima.

Mozgalice su izvrstan način da održimo um aktivnim i budnim tijekom dana. Ove zagonetke, problemi ili izazovi zahtijevaju kritičko razmišljanje, rješavanje problema i kreativnost. Dolaze u različitim oblicima, poput logičkih zagonetki, matematičkih problema ili igara riječima, a njihov cilj je poticanje naših kognitivnih sposobnosti, piše Mirror

Dok su mačke poznate po svojoj sposobnosti skrivanja, narančaste mačke često su predmet šala na društvenim mrežama. Korisnici često ističu da nisu baš najpametnije, ali ni snalažljive. Ipak, ove mačke često pružaju urnebesne trenutke dok se skrivaju na neočekivanim mjestima.

Foto: Reddit

Na popularnom Redditovu forumu Find the Sniper, korisnik je podijelio sliku dnevne sobe, izazivajući druge da pronađu njegovu narančastu mačku. Izazov nije bio lak, ali vlasnici mačaka brzo su prepoznali moguće lokacije za skrivanje.

Jedan korisnik komentirao je: "Imam i ja mačke kod kuće, lako sam skužio gdje je tvoja." Drugi je dodao: "Ako si vlasnik mačke, već znaš gdje tražiti – uvijek su na istim mjestima."

Ako još uvijek niste pronašli mačku, evo odgovora: Na slici se narančasta mačka skriva u papirnatoj vrećici koja je smještena u sredini sobe. Glava joj viri iz vrha vrećice, a pogled je usmjeren ravno prema fotoaparatu.

Foto: Reddit

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mačka Optička iluzija mozgalica reddit

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