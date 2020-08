Opreza nikad dosta: Zašto je važno oprati ruke prije i poslije četkanja zubiju

Naša usta prepuna su bakterija, uključujući one koje žive na našim zubima, stoga nije ni čudo da se nečistoća nakuplja i na četkicama za zube. Ali bakterije iz vašeg WC-a također mogu završiti na četkicama! Kad pustite vodu u zahodu, koja uklanja otpad iz posude također se miješa s malim česticama tog otpada te otpušta te bakterije u zrak, a one onda mogu završiti na četkicama za zube, prenosi Insider. Iako se ne vjeruje da bakterije na vašoj četkici za zube mogu izravno uzrokovati zdravstvene probleme, redovito čišćenje četkice za zube, pravilno pospremanje i redovito mijenjanje važno je za održavanje dobre oralne higijene.

Operite ruke prije i nakon pranja zuba

Prvo, važno je oprati ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi kad god dodirnete četkicu za zube. Vaše su ruke glavno sredstvo prijenosa bakterija i virusa, pa će pranje ruku prije i nakon četkanja pomoći zaustaviti širenje bakterija na i s četkica.

Isperite i pravilno čuvajte četkicu za zube

Trebate temeljito isprati četkicu za zube vodom iz slavine nakon svake uporabe da biste uklonili preostale čestice hrane, zubnu pastu i ostatke plaka, prema Američkoj udruzi stomatologa. Nakon ispiranja držite je u uspravnom položaju i ostavite da se osuši na zraku. Bakterije koje žive na vašoj četkici za zube uglavnom su anaerobne, što znači da umiru u prisutnosti kisika, pa će sušenjem zrak ubiti većinu bakterija. Osim toga, bakterije bujaju na vlažnim i tamnim prostorima (zatvorenim posudama ili ormarima), pa je važno ostaviti je na otvorenom. Ali pokušajte ne čuvati je blizu vašeg zahoda i zatvorite WC školjku prije ispiranja kako biste se zaštitili od klica iz zahoda. Izbjegavajte pohranjivanje više četkica u isti držač ili ladicu. Najbolje je ako ne stupe u kontakt jedne s drugima, jer se bakterije mogu i tako širiti.

Dezinficirajte četkicu za zube

Evo kako to napraviti:

Četkicu temeljito isperite vodom nakon četkanja.

U malu šalicu stavite antiseptičko sredstvo za ispiranje usta ili 3% vodikov peroksid, dovoljno da prekrije četkicu za zube. Ostavite da stoji oko 15 minuta. Prije ponovne uporabe temeljito isperite vodom.

Postoje i drugi prirodni sastojci koje možete koristiti iz kuhinjskog ormarića za dezinfekciju četkice za zube - poput octa.

Znate li kada baciti četkicu za zube

Četkice za zube treba zamijeniti otprilike svaka tri do četiri mjeseca ili prije ako primijetite da je potrebno, prema Američkoj udruzi stomatologa. To je zato što se učinkovitost četkice za uklanjanje plaka smanjuje kako se one troše. Također biste trebali zamijeniti četkicu za zube nakon što ste preboljeli prehladu ili gripu jer to može pomoći u sprječavanju ponovne infekcije ili prenošenja na članove obitelji. Četkice u boji imaju indikator za zamjenu. Kada dlačice posvijetle gotovo do bijele boje, vrijeme je za novu.

