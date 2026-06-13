Počela je sezona tikvica: Imamo 8 jednostavnih recepata za najzahvalnije ljetno povrće
I to smo dočekali! Stigla je sezona tikvica, povrća koje najavljuje laganiju, jednostavniju i šareniju ljetnu kuhinju. Iako su tijekom cijele godine dostupne u trgovinskim centrima, ovih dana povrtnjake i tržnice su preplavile prave, domaće tikvice.
Ovo povrće blagog je okusa, brzo se priprema i lako se slaže s mesom, sirom, jajima, tjesteninom, rižom i drugim povrćem. Upravo zato tikvice su idealne i za brze ručkove, ali i jela koja se mogu ponijeti na posao ili izlet. Ako vam se čini da tikvice uvijek pripremate na isti način, sezona je pravo vrijeme da ih iskoristite u novim, jednostavnim receptima.
Pohane tikvice: Pohane tikvice klasik su koji mnoge vraća u djetinjstvo i ljetne ručkove kod kuće. Tikvice se narežu na ploške, posole, kratko ostave da puste vodu, zatim uvaljaju u brašno, jaja i krušne mrvice pa prže dok ne postanu zlatne. Najbolje su uz umak od jogurta, češnjaka i kopra ili kao prilog uz meso i salatu.
Popečci od tikvica: Popečci od tikvica odličan su izbor kada želite nešto brzo, jeftino i zasitno. Naribane tikvice treba dobro ocijediti, a zatim ih pomiješati s jajetom, brašnom, sirom, češnjakom i začinima. Smjesa se peče u tavi u malim hrpicama, a popečci su jednako ukusni topli i hladni.
Punjene tikvice: Punjene tikvice pravi su ljetni ručak koji se može prilagoditi onome što imate u hladnjaku. Tikvice se prerežu po dužini, izdube i napune smjesom od mljevenog mesa, riže, povrća ili sira, a zatim zapeku u pećnici. Uz malo rajčice, začina i naribanog sira na vrhu, dobit ćete jelo koje izgleda bogato, a priprema se vrlo jednostavno.
Tjestenina s tikvicama: Tjestenina s tikvicama idealna je za dane kada nemate puno vremena za kuhanje. Tikvice se narežu na tanke ploške ili kockice, kratko poprže na maslinovu ulju s češnjakom, a zatim pomiješaju s kuhanom tjesteninom. Za kremastiju verziju može se dodati malo vrhnja, svježeg sira, parmezana ili nekoliko žlica vode u kojoj se kuhala tjestenina.
Rižoto s tikvicama: Rižoto s tikvicama lagano je, ali fino jelo koje se može poslužiti samo ili kao prilog. Tikvice se dodaju riži tijekom kuhanja, zajedno s lukom, temeljcem i začinima, a na kraju se sve zaokruži maslacem ili maslinovim uljem. Posebno dobro pristaje uz parmezan, svježi peršin i malo limunove korice.
Zapečene tikvice sa sirom: Zapečene tikvice odličan su izbor za laganu večeru ili prilog uz glavno jelo. Narezane tikvice slažu se u posudu za pečenje, začine, preliju mješavinom jaja, vrhnja ili jogurta te pospu sirom. Nakon pečenja postaju mekane, mirisne i zlatne, a mogu se jesti i sljedeći dan.
Krem juha od tikvica: Krem juha od tikvica jednostavna je i nježna, pa je vole i oni koji inače nisu veliki ljubitelji povrtnih juha. Tikvice se kuhaju s lukom, krumpirom i malo češnjaka, a zatim se sve usitni štapnim mikserom. Za bogatiji okus može se dodati malo vrhnja, maslinova ulja, prepečenih sjemenki ili kockica kruha.
Špageti od tikvica: Špageti od tikvica popularna su lagana alternativa klasičnoj tjestenini. Tikvice se režu spiralizatorom ili gulilicom na tanke trakice, kratko poprže na tavi i posluže s umakom po želji. Odlično se slažu s pestom, rajčicom, piletinom, tunom ili jednostavnom kombinacijom maslinova ulja, češnjaka i parmezana.
*uz korištenje AI-ja