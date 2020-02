Iznenadili roditelje posvojene djevojčice proslavom i čestitkama: Vi ste naši heroji!

Dustin Moore i njegova supruga Caren 9. studenog putovali su kući avionom iz Kolorada i to s djevojčicom starom osam dana koju su upravo posvojili, nakon što su devet godina pokušavali dobiti vlastiti dijete. Prošli vikend Dustin je na svom Twitter profilu podijelio priču koja je raznježila mnoge o tome kako su ih stjuardese i putnici iznenadili s proslavom, prenosi Daily Mail.

Pogledajte kako samo jedno dobro djelo može nekome promijeniti život:

"Tijekom leta, naša nova djevojčica se probudila i dala nam do znanja da joj je potrebno mijenjanje pelena. Nakon što sam se raspitivao za stol za presvlačenje, brižna stjuardesa Jenny očistila je stražnji dio aviona i dala nam privatnosti. Nakon presvlačenja, Jenny i još jedan putnik pitali su me zašto smo se odlučili na let s novorođenčem i kada sam im ukratko ispričao, čestitali su nam i rekli stvarno lijepe riječi", započeo je priču Dustin.

Zapravo, Jenny je napravila više nego im čestitala, rekla je ostatku posade za njihovu kćerkicu i stjuard Bobby je putem razglasa podijelio sretnu vijest, rekavši kako se na avionu nalazi poseban gost - njihova kćer. Bobby je zatim rekao kako će on i ostatak posade podijeliti salvete i kemijske olovke ako netko želi napisati par riječi ohrabrenja novim roditeljima.

"Ostali smo bez teksta od svih čestitki. Posada je zatim skupila sve salvete i nekoliko njihovih najdražih savjeta pročitala putem razglasa", nastavio je Dustin. Neki od savjeta bili su da jedno drugome masiraju stopala, kao i djetetu, da organiziraju spojeve jednom tjedno, da svojoj kćeri stalno govore da je vole, ali najveći aplauz i veselje izazavao je savjet da piju što više vina.

Bobby i Jenny su im darovali salvete, oko njih 60, te njihovoj kćerkici darovali par krila kako bi zauvijek pamtili ovaj poseban dan. Dustin i Caren bili su jako iznenađeni i zatečeni, ali i zahvalni ovom gestom jer su nakon devet godina pokušavanja napokon dobili svog anđela. Nakon što su došli doma, napravili su album od salveta kako bi zauvijek imali u sjećanju prelijepu gestu koju su im pružili nepoznati putnici i posada.

Dustin kaže kako mu još uvijek krenu suze kada se sjeti tog događaja: "Ne znate koliko nam znači što je cijela grupa stranaca zajedno sudjelovala u iskazivanju ohrabrenja i podrške te su nam pokazali da su dobrota i ljubav jedino što je važno."

