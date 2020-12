Istraživanje pokazalo: Ovo je najatraktivniji jezik na svijetu - od njega srce brže kuca

Poznato je da način na koji netko govori i artikulira riječi može utjecati na to koliko će privlačan (ili neprivlačan) biti drugima. Tako nas nekome može privući i to što govori jezikom ili naglaskom drugačijim od našeg, no postoji li 'najatraktivniji' jezik, jednostavno privlačniji od ostalih? Prema novoj studiji platforme za e-učenje Preply, postoji - i zbog njega srce počne brže kucati!



Prosječni broj otkucaja srca u minuti je 65, a kako bi saznali koji jezik kod čovjeka povećava tu brojku, istraživači su ispitanike spojili na EKG i puštali im seksi govore na različitim jezicima svijeta. Evo koji jezici najmanje, a koji najviše uzbuđuju.

Foto: screenshot/facebook

10. Hindski (Hindi, indoeuropski)

Povećanje brzine otkucaja sa 65 na 75 otkucaja u minuti, 15 posto

9. Korejski

Povećanje brzine otkucaja srca sa 65 na 76 otkucaja u minuti, 17 posto

8. Kineski

Porast broja otkucaja srca sa 65 na 76 otkucaja u minuti, 17 posto

7. Poljski

Porast broja otkucaja srca sa 65 na 76 otkucaja u minuti, 17 posto

6. Španjolski

Povećanje brzine otkucaja srca sa 65 na 77 otkucaja u minuti, 18 posto, objavio je portal Best Life Online.

5. Grčki

Povećanje brzine otkucaja srca sa 65 na 77 otkucaja u minuti, 18 posto

4. Ruski

Povećanje brzine otkucaja srca sa 65 na 77 otkucaja u minuti, 18 posto

3. Francuski

Povećanje brzine otkucaja srca sa 65 na 77 otkucaja u minuti, 18 posto

2. Portugalski

Povećanje broja otkucaja srca sa 65 na 78 otkucaja u minuti, 20 posto

1. Talijanski

Povećanje broja otkucaja srca sa 65 na 80 otkucaja u minuti, 23 posto

