Influencerica objasnila kako da na svakoj fotografiji savršeno ispadnete: 'Tajna je u pozi!'

Mnoge su žene uvjerene da fotografija može biti savršena samo nakon što ju se 'popegla' s FaceTuneom ili PhotoShopom, no ima i drugih načina kako napraviti savršenu fotku spremnu za objavu na društvenim mrežama, tvrdi model i influencerica.

Trik je u poziranju, kaže Kenz Lawrén na svom TikToku gdje je otkrila svoju tajnu; sve, tvrdi, ovisi o tome kako stojite.

- Kada pozirate sa strane, trebate uvući trbuh i ispraviti leđa, no to ne funkcionira kada pozirate od naprijed. Tada treba zategnuti trbušne mišiće i bokove 'gurnuti' prema naprijed - rekla je tiktokerica i pokazala kako se tad tijelo oblikuje tako da pomalo nalikuje slovu 'C', što sa strane izgleda čudno ali dobro izgleda od naprijed.

Tako ćete, kaže ona, postići da vam struk izgleda tanje na fotografiji.

- Kad drugi put pogledate fotografiju nekog modela, znajte da iza njene poze stoji čitava strategija tima ljudi - poručila je za kraj.

- Stvarno cijenim što si pokazala i kako izvesti tu pozu, a ne samo rekla da je 'sve to poziranje', što i same znamo - komentirala je jedna korisnica.

- Obožavam tvoje savjete! Više sadržaja, molim! - napisala je druga, a prenosi The Sun.

