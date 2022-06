'Imamo tvrđavu, vozamo se quadovima, blizu smo Dinare, mladi idu u lov pa tako i ja...'

Ispreplelo se u njegovu 28 godina dugom životnom putu nekoliko na prvu možda i nesvakidašnjih situacija. Eto, njegov je otac iz Zagorja, a bio je pomorac. Na brodu je upoznao djevojku iz Brazila, doselio se s njom u Zagreb, gdje im se prvoga dana 1994. godine rodio sin Luciano.

Odselila se obitelj Grmovšek iz glavnoga grada u Knin u kojem se Lucijanovoj majci sviđa, ali je ženi iz toplih krajeva u kraljevskom gradu još uvijek ipak malo – prevruće.

Uletio mu posao na osiguranju

– Zovu me ljudi i Luciano i Lučiano, ma svakako – smije se mladi Grmovšek koji je na studij otišao u Rijeku i ondje na Pomorskom fakultetu završio za inženjera elektrotehnike i informatike. Nakon studiranja otišao je raditi u Zagreb otprilike godinu dana, a istodobno je otvorio firmu u Kninu.

– Zagreb je velegrad, a život u njemu za mene je previše ubrzan. Rijeka je super, pravi studentski grad, ljudi su otvoreni i jednostavni, imaš kamo izaći, družiti se. Kad sam došao na faks, najprije su me pitali "jel' se mi u Kninu kačimo sa Srbima", a to kod nas nije tako, upravo suprotno. Zajedno izlazimo i kad je proslava "Oluje" jer je važno da se nešto događa. Imamo noćni klub u kojem se okupi i po 800 ljudi i u kojem nastupaju najjača imena. Istina, slušaju se cajke, al' na sve se čovjek navikne. Nije Knin više grad poznat samo po pučkoj kuhinji. Doduše, bilo je razdoblja kad nije bilo nikakve perspektive, što se najbolje vidi kad za Uskrs i Božić naši dolaze kući u automobilima s njemačkim tablicama. Ali to više nije tako – razbija dobrim dijelom uvriježeno mišljenje o tome kakav je život u Kninu.

Uostalom, da drukčije misli, ne bi se Luciano Grmovšek vratio u Knin za koji kaže da od njega nema boljega grada na svijetu i da se s njime ništa ne može usporediti:

– Ne bih ja živio ni u Zagrebu ni u Rijeci. U Kninu sve znaš, zafrkavaš se, mnogo je lakše doći do informacija, sve je blizu, ispiješ barem tri kave dnevno. Imamo tvrđavu, vozamo se buggyjima, quadovima, blizu smo najviše točke Hrvatske na Dinari, lovno smo područje i dosta mladih ide u lov, pa tako i ja... Ma di ćeš sve što Knin ima drugdje naći? Kažu da je Split flegma grad, ali treba doći u Knin. Ne vidim ni jedan razlog zašto bih odavde otišao kad mogu uzeti laptop i biti bilo gdje dok radim. Uostalom, tu su mi i obitelj i dom – govori Luciano.

Kaže da u Kninu ima sve više posla, no ne i za visokoobrazovani kadar. Nada da će se i to promijeniti pa će mladi znati da će se nakon fakulteta sigurno vratiti kući:

– Prije nekoliko godina otišao sam na koncert Metallice u Irsku. Ondje je bilo naših mladih više nego u Hrvatskoj. To je taj tužni dio priče – kaže.

S poslom nema problema, u svome gradu ima portal www.feral.news, bavi se programiranjem, marketingom, snimanjem, a mi smo ga po županiji "lovili" jer mu je uletio posao na nekom osiguranju u Šibeniku pa je jurio i onamo jer bi bilo glupo ispustiti priliku da zaradi još poneku kunu kad već može i hoće. Tako se našao u vremenskom tjesnacu, stisnuli su ga sa svih strana, a uz redovni i povremeni posao angažirao se i na projektu Moja.hr u kojem ove godine predstavlja županiju u kojoj su nacionalni parkovi Krka i Kornati te parkovi prirode Dinara, Vransko jezero i Velebit.

Luciano je bio pun ideja, naglas vrteći kadrove kojima bi mogao u toj jednoj minuti videa dočarati zašto upravo svoj kraj smatra najboljim za život. Sve kad bi i htio, na sve se prirodne ljepote ne bi mogao fokusirati jer ih je napretek. Spomenut ćemo tek neke od njih poput sedrenih slapova Krke, izvora Cetine, kanjona Čikole, otoka i otočića šibenskog arhipelaga... Bogata je i gastronomska ponuda, uz riblje specijalitete i specijalitete od plodova mora mnogima je za nepce "zapeo" na razini Europske unije zaštićeni drniški pršut ili komad slasne skradinske torte...

Kod lanjskog pobjednika

Kakvu je priču Luciano Grmovšek odlučio ispričati o svome kraju i koju poruku će poslati, imat ćemo prilike vidjeti na svečanoj završnici projekta Moja.hr koja će se 24. lipnja održati u Vinkovcima, iz čije je županije bio lanjski pobjednik. Objavom današnje reportaže završavamo s predstavljanjem svih timova iz svih 20 županija i Grada Zagreba čiji su mladi predstavnici dio ovogodišnje priče Moja.hr. A u kojoj će se županiji sljedeće godine održati završnica projekta, bit će poznato nakon što se u Vinkovcima objavi ime pobjednika.

Dva nacionalna parka, 600 arheoloških nalazišta, 11 utvrda i 230 spomenika kulture - Dva nacionalna parka, Krka i Kornati, dva zaštićena spomenika kulture na UNESCO-ovu popisu svjetske kulturne baštine (katedrala sv. Jakova i tvrđava svetog Nikole), mnogo otoka i otočića, kulturno-povijesnih spomenika, brojni arheološki lokaliteti, zaštićeni krajobrazi, uzbudljiva mjesta uz obalu i u unutrašnjosti... Srce Mediterana bogato je kulturnom baštinom, o čemu svjedoči 600 arheoloških nalazišta, 11 srednjovjekovnih utvrda i 230 spomenika kulture – navodi Katarina Aleksić iz Turističke zajednice Šibensko-kninske županije što se sve nalazi na ovome području. Ne preskače ni autohtona ribarska mjestašca na otoku Murteru, stoljetne suhozide i maslinike, Pirovac, Tribunj i Vodice, zanimljivosti otoka Krapnja poznatog po spužvarstvu, Zlarina – otoka koralja i Prvića, na kojem je rođen Faust Vrančić, ljepote Primoštena i Rogoznice. – Šibensko zaleđe i njegove prijestolnice – Drniš, Knin i Skradin – dočekat će vas raširenih ruku i sa stolom punim pršuta iz Drniša, merlota, domaćeg sira iz mišine, skradinskog rižota i aromatičnih domaćih rakija – poručuje Katarina Aleksić iz županijske Turističke zajednice.