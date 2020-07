'Imamo odličan seks i želi ostaviti ženu, ali sada mi se tjednima ne javlja'

Kaže da me voli, ali tretira me loše, a ne kao prioritet. Imam 33 godine, a on 42. Upoznali smo se preko zajedničke prijateljice koja je slavila svoj 40. rođendan. Razgovarala sam s njim i imali smo mnogo toga zajedničkog. Gotovo smo koketirali, ali diskretno jer je njegova žena gledala. Ipak smo razmijenili brojeve i nazvao je nekoliko dana kasnije. Otišli smo na piće, flertovali još puno i na kraju podijelili svoje osjećaje. Rekao je da mu brak nije sjajan. Kad je otišao kući, rekao je svojoj ženi da smo se upoznali i nekoliko dana kasnije, razdvojili su se. Tada smo započeli našu vezu, a mene je oduševio koliko je seks bio odličan, ali njegova je supruga rekla da će naštetiti sebi ako se razvedu. Paničario je i vratio se njoj. Ipak, nastavili smo se viđati. Vrlo je brižan, senzualan ljubavnik. Rekao mi je da se zaljubio u mene. Njegova godišnjica vjenčanja se spremala i njegova je supruga rezervirala vikend, ali on joj je rekao da njihov brak ne funkcionira i da odlazi - ispričala je za The Sun.

Rekao joj je da je sretan s njom i da napokon može vidjeti gdje će ih njihov odnos odvesti. No njegova obitelj vršila mu je pritisak da se vrati svojoj ženi, barem zbog djece. Ima dvije djevojčice od sedam i devet godina. On je puknuo pod pritiskom i vratio se doma, a ona se osjećala slomljeno. Ponovno ga je vidjela i imali su odličan seks, ali onda je došlo do preokreta. Prestao je zvati i pisati joj poruke. Kada je uspjela razgovarati s njime, rekao joj je da se miče od nje jer se ponovno povezao sa svojom ženom. Sada joj se nije tjednima javio, a ona je zbunjena. Pita se kako može voljeti dvije žene u isto vrijeme, ali i shvatila je da i ona voli njega pa ne zna što da napravi te za savjet pita stručnjakinju.

- Rizično je stupiti u vezu s oženjenom osobom. Čini se da je vaš ljubavnik bio iskren prema vama, ali njegova će djeca itekako težiti prema njemu. Ako postoji nada za njegov brak, on se s pravom trudi da ga popravi. Najbolje prihvatite to i zaželite mu dobro, a ne nadajte se da će se stvari promijeniti. Mogli biste dugo čekati dok život prolazi. Zna da ne biti usredotočen na brak ako ostanete u kontaktu i čisti prekid je najbolji i za vas. Da, neko vrijeme će boljeti. Ali fokusirajte se na izgradnju svog života i upoznavanje nekoga novog - odgovorila joj je Deidre.

